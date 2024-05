Vini macerati sulle bucce, il nuovo trend dell'estate è l'orange wine

Orange wine, tutti pazzi per questo vino. Tanti lo bevono ma quasi tutti lo fotografano

La nuova moda dell'estate è fotografare e mettere sui social, ma anche gustare, un vino molto particolare che spopola soprattutto nel Regno Unito. Si chiama orange wine, si tratta di una tipologia di vini bianchi macerati sulle bucce. La famiglia dei macerati (a cui appartengono gli orange wine), - riporta Gambero Rosso - ha cominciato a farsi strada tra gli appassionati di vino fino a conquistare, in questi giorni, anche TikTok. A riportarlo è il Guardian, secondo cui, tra i Paesi dove gli orange wine stanno avendo più successo c’è proprio il Regno Unito, dove il supermarket online Ocado "ha registrato un aumento del 99% delle vendite rispetto a questo periodo dell'anno scorso, con aumenti mensili del 437% a Londra e del 120% e del 115% rispettivamente a Manchester e Kent".

Dati che vanno a sostegno della tesi del supermercato online che definisce questa estate come quella "in cui il vino arancione diventa completamente mainstream". Sono diversi i video che girano su TikTok che mettono in risalto il colore di questi vini che affascina molti utenti. "La gente li vede e scatta sempre una foto, anche se non gli piace il vino" ha detto alla rivista inglese la wine educator Heidi Nam-Knudsen. Ma sono diversi anche i video in cui le persone assaggiano per la prima volta il vino e ne rimangono piacevolmente colpite. "Ha l'acidità del bianco e la struttura del rosso", ha detto Frederic Grappe, proprietario dell’azienda di importazione Dynamic Vines, "il che li rende vini ideali".