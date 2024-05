Lidl crea 5 mila nuovi posti di lavoro, il bello di non distribuire dividendi

Lidl, investimenti per 1,5 miliardi e 5 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni

Il fatturato della grande distribuzione in Italia è pari a 121 miliardi di euro annui con circa 450 mila addetti e 54 mila punti vendita. Numeri che fanno capire il potenziale propulsivo di un settore che crea reddito, investimenti e occupazione.

In questo ambito opera anche Lidl, gigante tedesco della grande distribuzione da 32 anni in Italia, che ha commissionato a The European House- Ambrosetti il bilancio di sostenibilità. E così emerso che nel 2022 il suo contributo al Pil italiano è stato di 7,2 miliardi di euro, tra diretto e indotto, pari a circa lo 0,4% del prodotto interno lordo del paese.

Nel 2022 Lidl ha registrato ricavi per 6,7% con un tasso di crescita medio negli ultimi 10 anni pari al 9,1% ampiamente superiore alla media del settore della grande distribuzione che è stato invece dell'1,6%.

"L'elemento sorprendente - ha spiegato Valerio De Molli managing partner e ceo di Ambrosetti - è che se misuriamo il valore aggiunto cumulato nei dieci anni, pari ad oltre 8 miliardi, e lo confrontiamo con quanto hanno distribuito agli azionisti le prime dieci aziende quotate italiane, ovvero 110 miliardi nel decennio, scopriamo che questa cifra vale l’8% di tutto quanto distribuito agli azionisti, con una differenza sostanziale, ovvero che la politica industriale di Lidl non prevede la distribuzione del dividendo, ma prevede il reinvestimento di tutto”.

Una strategia possibile perché Lidl non è quotata in Borsa ed è di proprietà di una famiglia, il fondatore è Dieter Schwarz, e dunque può facilmente decidere di investire invece di distribuire dividendi.

“Solo negli ultimi 5 anni, abbiamo investito oltre 2,1 miliardi di euro nella nostra rete immobiliare - ha detto Massimiliano Silvestri presidente di Lidl Italia - e nei prossimi 3 anni effettueremo investimenti per ulteriori 1,5 miliardi che si trasformeranno nell’apertura di 150 nuovi punti vendita e, conseguentemente, nella creazione di oltre 5mila nuovi posti di lavoro diretti”.

Lidl, che nel 2023 ha fatturato 7,2 miliardi (+7%), conta di arrivare a 1000 punti vendita entro il 2030, contro i circa 730 oggi attivi.