Robert Capa la mostra per ricordare...al Mudec di Milano

Nella Storia in occasione dei 110 anni dalla sua nascita il Mudec presenta la mostra con alcuni scatti ineditisul reportage in Unione Sovietica realizzato dal fondatore di Magnum con John Steinbeck nel 1947,oltre ottanta opereripercorrono la grande storia del Novecento attraverso lo sguardo delleggendario fotoreporter a cura di Sara Rizzo in collaborazione con Magnum Photos.Robert Capa (1913-1954) ha soltanto 25 anni quando viene definito dal "Picture Post" «il piùgrande fotoreporter di guerra del mondo»: è la nascita di una leggenda e di un modocompletamente nuovo di fare fotogiornalismo.In occasione dei 110 anni dalla nascita di Robert Capa (22 ottobre 1913) il Mudec rendeomaggio al grandefotografoungheresecon una mostra personale che ripercorre iprincipali reportage di guerra e di viaggio che Capa realizzò durante vent'anni di carriera,anni che coincisero con i momenti cruciali della storia del Novecento.La mostra "Robert Capa. Nella Storia", presso Mudec Photo dall'11 novembre 2022 al 19marzo 2023, è prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE, promossa dal Comune diMilano-Cultura.

Servizio realizzato da Nick Zonna