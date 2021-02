Ambiente, la natura sanifica da sola quasi un quinto dei rifiuti umani

Ambiente, la natura è in grado di sanificare i rifiuti umani

La natura è in grado di fare grandi cose e ancora una volta si rivela una grande amica dell’essere umano. Secondo un ultimo studio pubblicato sulla rivista One Earth la natura riesce a sanificare "almeno il 18% dei rifiuti umani in 48 città di tutto il mondo". Si tratta della prima valutazione globale sul ruolo svolto dagli ecosistemi nella sanificazione igienico- sanitaria nelle aree urbane. Il lavoro, in particolare– si legge su Repubblica– stima che il suolo sia in grado di filtrare più di due milioni di metri cubi di escrezioni umane, soprattutto grazie alla filtrazione dei rifiuti che dai pozzi delle latrine scendono nel terreno: in virtù di questo processo si riesce a evitare, fortunatamente, che tali rifiuti raggiungano le falde acquifere.

Ambiente, lo studio pubblicato su One Earth

Alison Parker, docente di sanificazione e acque internazionali alla Cranfield University, nel Regno Unito e una degli autori dello studio, spiega che "la natura può assumere, ed effettivamente assume, il ruolo di infrastruttura igienico-sanitaria. “Chiaramente– aggiunge la Parker– non vogliamo sminuire l’importanza delle infrastrutture igieniche artificiali, ma il nostro lavoro mostra che una migliore comprensione di come interagiscono le infrastrutture artificiali e quelle naturali possa consentire una più efficiente progettazione e gestione dell’intero flusso di smaltimento dei rifiuti, riducendone i costi e migliorandone l’efficacia e la sostenibilità”.

Ambiente, il ruolo cruciale della natura

Le infrastrutture di trattamento delle acque reflue, che convertono le feci umane in prodotti innocui, sono effettivamente uno strumento fondamentale per la salvaguardia della salute umana a livello globale, riporta Repubblica. Ma, a oggi, ci troviamo in una situazione ancora arretrata: secondo i dati pubblicati oltre il 25% della popolazione non ha accesso a strutture di sanificazione e un altro 14% ha a disposizione soltanto latrine in cui i rifiuti vengono smaltiti in loco. Per fortuna che c'è la natura. Da uno studio precedente si era già evidenziato che "le zone umide e le mangrovie sono eccellenti sanificatori di rifiuti". “Ci siamo resi conto che dev’essere per forza la natura a svolgere il ruolo di sanificatore”, commenta Simon Wilcock, docente di geografia ambientale alla Bangor University, sempre nel Regno Unito, e autore dello studio, “dal momento che così tante persone nel mondo non hanno accesso a strutture ingegnerizzate come le fognature. Ma finora il ruolo della natura è stato in gran parte sconosciuto”.

Ambiente, i dati dello studio

Il team ha cercato di comprendere il fenomeno attraverso sondaggi, questionari, osservarzioni e misurazioni dirette sul campo. Analizzando tutti i diagrammi– riporta Repubblica– "i ricercatori hanno stimato che la natura processi circa 2,2 milioni di metri cubi di rifiuti umani ogni anno (almeno nelle città analizzate); dal momento che quasi 900 milioni di persone in tutto il mondo siano servite da sistemi di latrine simili a quelli studiati, hanno quindi estrapolato un valore di circa 41,7 milioni tonnellate di rifiuti umani disinfettate dalla natura ogni anno prima che questi entrino in contatto con le acque sotterranee". Un “servizio” , si legge, "dal valore di circa 4 miliardi e mezzo di euro ogni anno".