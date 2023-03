Auto, accordo tra Germania e Ue: ok ai carburanti sintetici "e-fuel"

E-fuel, accordo Germania-Ue: nel Regolamento sulle auto green dal 2035 ci sarà una deroga per i carburanti sintetici

"Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel", i carburanti sintetici per le auto. Lo ha annunciato su Twitter il commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili".

La Commissione, si legge ancora, “darà seguito rapidamente alle misure giuridiche", ha spiegato Timmermans facendo riferimento al paragrafo del Regolamento Ue che prevede una deroga per i carburanti sintetici dallo stop alla vendita delle auto a motori termici dal 2035. "I veicoli dotati di motore a combustione possono essere immatricolati dopo il 2035 se utilizzano solo carburanti neutri in termini di emissioni di Co2", ha evidenziato il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing.

E-fuel, abbreviazione di electrofuel, è un carburante sintetico a emissioni zero. Viene prodotto attraverso un processo di elettrolisi dell’acqua e sintesi di CO2. L’e-fuel è simile ai carburanti fossili tradizionali come la benzina e il gasolio, che, però, nel ciclo di produzione genera emissioni trascurabili perché utilizza fonti di energia rinnovabile (solare ed eolica) per attivare l’elettrolisi.

Il processo genera idrogeno e monossido di carbonio che vengono successivamente combinati formando un vettore energetico in forma liquida che può essere miscelato o sostituito ai carburanti tradizionali.

L’uso di e-fuel potrebbe garantire la produzione e la commercializzazione di veicoli a combustione interna rispettando i parametri europei per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.