Calcio, il Tottenham di José Mourinho è il più “green” della Premier League

Calcio, Tottenham primo nella classifica "green"

La sostenibilità invade il mondo dello sport, in particolare quello del calcio. Secondo lo studio annuale condotto dalla Bbc e dallo Sport Positive Commit delle Nazioni Unite il Tottenham è il club più green della Premier League. La squadra allenata da Josè Mourinho si piazza così davanti ad Arsenal, Manchester United e Brighton nella classifica generale. La ricerca è stata svolta tenendo in considerazione otto criteri: energia pulita, efficienza energetica, trasporto sostenibile, riduzione nell'utilizzo di plastica e monouso, gestione dei rifiuti, efficienza idrica, opzioni alimentare a base vegetale con basse emissioni di carbonio, comunicazione ed engagement.

Per il 2020 alle società sportive– si legge su Sport Economy– è stato chiesto di fornire la prova dei loro sforzi in queste otto categorie, con più punti disponibili per ognuna di esse e tre punti bonus, per un totale potenziale di 21. La squadra di Josè Mourinho è stata l’unica ad ottenere il punteggio massimo. Sulla scia della "vittoria", il presidente del club Daniel Levy– fa sapere Sport Economy– ha voluto ribarire, nell'ultimo comunicato, l’importanza della salvaguardia ambientale, anche in un'ottica futura post pandemia.