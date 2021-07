Bono Vox e l'ex ministro di Bush Jr: alleanza contro il cambiamento climatico

Un fondo di investimento per interventi sul clima guidato da Bono Vox. E fin qui nulla di strano. L'elemento inatteso arriva se si aggiunge il secondo nome coinvolto nel progetto: Hank Paulson, ministro del Tesoro di George Bush Jr. durante la crisi finanziaria innescata dal crollo della Lehman ed ex capo della Goldman Sachs.

Hank Paulson cede al corteggiamento di Bono e torna a Wall Street

Già, una strana, anzi stranissima, coppia che lavora insieme per contrastare il cambiamento climatico. Come spiega il Corriere della Sera, "dopo aver aiutato il fondo Tpg a raccogliere più di 5 miliardi di dollari per il Rise Climate Fund riservatoainvestimenti ad impatto ambientale, Bono ha chiesto a Paulson di prenderne la guida. L’ex ministro, un 74enne ormai dedito alla filantropia, non voleva tornare nel mondo della finanza. Ma il corteggiamento di Bono, del cofondatore di Tpg Jim Coulter e di un altro banchiere del gruppo suo amico, Jon Winkelried, è stato prolungato e sempre più assiduo. Alla fine Paulson ha ceduto: tornerà a Wall Street per la prima volta dal 2006", conclude il Corriere. E la strana coppia si forma ufficialmente.