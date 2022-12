Cnr: 2022 è per l'Italia anno più caldo della storia. Natale e Capodanno miti

Cnr: Il 2022 è per l'Italia l'anno più caldo della storia. Record di temperature massime e medie

Si percepiva uscendo di casa, ma ora il dato è ufficiale: il 2022 sarà, per l’Italia, l’anno più caldo di sempre dal 1800. A decretarlo il Consiglio nazionale delle ricerche, visto che le temperature di dicembre sono in linea con la tendenza dei primi mesi dell'anno, già evidenziata dall'istituto Cnr-Isac.

E a dirlo anche il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, aggiugendo che il primato (negativo) del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie. Per le minime, invece, l'anno record è stato il 2018 che resta il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022. Nel mondo, invece, è stato il 2016 l'anno più torrido a livello mondiale, precedendo il 2020 e il 2019.

2022, per l'Italia è l'anno più caldo della storia. Brindisi di Natale e Capodanno senza pioggia

Del resto, almeno in Italia, sia la vigilia sia il giorno di Natale appena trascorsi sono stati segnati dal caldo e da temperature anomale anche 10°C sopra la media soprattutto al centro-sud e in montagna. Massime da record, inoltre, tra i 23 e i 25 gradi, trend che ha confermato i mesi passati, ma che getta soprattutto le basi per il clima dei prossimi 31 dicembre e primo giorno dell’anno. Le previsioni meteo, infatti, annunciano un brindisi per l’arrivo dell’anno nuovo con temperature miti e senza pioggia.