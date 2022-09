Come sprecare meno plastica e ridurre il proprio impatto sull'ambiente

Plastica, come ridurre il consumo e salvaguardare l'ambiente

Ci sono poche cose al mondo che usiamo tanto quanto la plastica. Allo stesso tempo, sono poche anche le cose che gettiamo via con altrettanta facilità. Secondo l'Istituto Worldwatch, oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano nell'oceano ogni anno. Si tratta dell'equivalente di un camion di rifiuti di plastica gettato nell'oceano ogni minuto. Per questo motivo vale la pena cercare di ridurre l'utilizzo di questo materiale, così difficile da smaltire e quindi ad altissimo impatto sugli equilibri del nostro pianeta.

Perché dobbiamo ridurre i consumi di plastica

La plastica è un materiale che viene usato in diversi modi e che è essenzialmente creato per durare a lungo. Con la plastica facciamo praticamente di tutto, dalle buste alle bottiglie, dai contenitori di qualunque tipo a sedie e tavoli, e questo non è certo un bene.

A causa della sua resistenza nel tempo, la plastica è infatti un materiale difficile da smaltire correttamente. Purtroppo non è biodegradabile, e quando viene smaltita nella maniera peggiore finisce spesso in mare, dove contribuisce a soffocare e uccidere tutti gli animali che compongono la fauna marina.

Allo stesso modo, si tratta anche di un materiale difficile da riciclare. Può infatti solo essere trasformata in una plastica di qualità più modesta, che a sua volta non può poi essere più modificata una seconda volta. Per questo motivo è importante e necessario, quando possibile, cercare di farne a meno, di modo che la produzione stessa di questo materiale venga ridotta al minimo indispensabile.