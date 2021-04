Deforestazione, Bayer Italia in prima linea: 1650 alberi nelle zone a rischio

In occasione della Giornata Mondiale della Terra Bayer Italia, azienda globale con competenze chiave nelle Life Science, conferma il suo impegno a favore del pianeta. Con il progetto Treedom intende promuovere una strategia chiave di sviluppo sostenibile, piantando, grazie all'aiuto dei dipendenti, 1650 alberi nelle zone più soggette a defporestazione tra cui Tanzania, Ecuador, Guatemala e Kenya, con la collaborazione di Treedom, la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza.

Con questo progetto, Bayer Italia contribuirà a catturare 356.500 kg di CO2 - che equivale all’ emissione annuale di 215 veicoli - favorendo la biodiversità e garantendo risorse alimentari ed opportunità di reddito ai contadini locali che si prenderanno cura degli alberi piantati. Ogni albero è dedicato a ciascun dipendente, che potrà scegliere quello che più lo rappresenta, dargli un nome, seguire le varie fasi della sua vita, geolocalizzarlo e conoscere tutte le sue splendide caratteristiche.

Sentirsi parte attiva di questa iniziativa fa parte della mission di Bayer di sensibilizzare i propri lavoratori sull’importanza della sostenibilità ambientale, della salvaguardia del Pianeta, approfondendo la conoscenza dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 in linea con la visione dell’azienda “Health for All, Hunger for None”.

In questi anni Bayer Italia ha portato avanti altre azioni concrete in termini di sostenibilità, tra le quali, la conversione della flotta aziendale a hybrid e full electric, l’implementazione del car sharing aziendale, la realizzazione di tutti i materiali destinati alle farmacie in modalità 100% eco-friendly e la sostituzione dei pallet di legno con pallet in plastica rigenerata.