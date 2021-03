Effetto Covid su marmo e metalli preziosi: nel 2021 accelera la svolta green

Effetto Covid su marmo e metalli preziosi: i trend 2020

Nel 2020 il settore Metals & mining ha registrato a livello globale un aumento del 14% del volume delle operazioni M&A, bilanciato da una diminuzione del 2% in termini di valore rispetto al 2019, nonostante alcune operazioni importanti in termini di valore nel settore dell'alluminio in Cina, chiuse dopo l'inizio della pandemia e nel settore acciaio negli Usa, secondo quanto riporta l'ultima edizione dello studio PwC Deals global and italian M&A trends, focalizzato sul settore Metals & mining. A livello italiano le operazioni hanno portato a un aumento dell'81% a volume (rispetto al 2019) a fronte di un calo del 51% del valore delle operazioni concluse. Le categorie piu' attrattive in Italia sono state mining, soprattutto estrazione del marmo, mentre a livello globale sono state estrazione di metalli preziosi e metalli diversi. Guardando alla tipologia di investitore, mentre a livello mondiale le operazioni guidate da investitori strategici continuano a rappresentare circa il 94% di quelle annunciate (sostanzialmente in linea con il 2019), nel mercato italiano i fondi di Private Equity hanno un peso sempre maggiore, superando il 30% delle operazioni annunciate nel 2020, a conferma dell’interesse dei soggetti finanziari nel comparto italiano del Metal & Mining.

Effetto Covid su marmo e metalli preziosi: la svolta ecologica al 2021

Inoltre, secondo quanto fa sapere il report di PwC, il 2021 sarà per l'industria Metals & Mining un anno all'insegna della svolta ecologica e sostenibile. Questa tendenza sarà accelerata dal Covid-19 poiché i governi, specialmente in Europa, condizioneranno i piani di stimolo post-Covid-19 allo sviluppo sostenibile anche nel settore delle materie prime. Un altro importante trend emergente è il continuo sviluppo dell’Industry 4.0, basata su tecnologie come IoT, big data e AI. Con il progresso di queste tecnologie, le aziende si convertiranno in imprese e fabbriche a gestione intelligente, portando un impatto indiretto sulla domanda di acciaio dovuta alla produzione di beni di nuova generazione ed un impatto diretto sul processo di produzione dell'acciaio. Nicola Anzivino, Partner Deals, PwC Italia, spiega: “Un aspetto importante da tenere in considerazione per il 2021 sarà lo sviluppo dei prezzi delle materie prime e dei metalli. I prezzi già dalla fine da metà del 2020 hanno cominciato a crescere tornando velocemente ai livelli pre-pandemia. Inoltre, nel settore specifico dell’acciaio i prezzi potrebbero subire l’ulteriore effetto inflattivo derivante dalla riammissione all’import da parte della Cina dello “Scrap Steel”.