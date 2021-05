Energia green, accelerata Amazon: è il più grande acquirente in Europa

Il colosso guidato da Jeff Bezos accelera nella transizione green e si posiziona ad oggi come il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile a livello globale e in Europa. Il recente lancio di nove nuovi progetti su larga scala di energia eolica e solare negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Svezia e Regno Unito, ha permesso il raggiungimento di 206 progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo, inclusi 71 progetti eolici e solari su larga scala e 135 tetti solari presso strutture e negozi, che genereranno 8,5 GW di capacità di produzione di elettricità. Solo in Europa si raggiungeranno i 2,5 GW di capacità di energia pulita, sufficiente per alimentare più di due milioni di case l'anno.

Questi progetti forniranno energia rinnovabile agli uffici aziendali, ai centri logistici, Whole Foods Market negozi e Amazon Web Services (Aws) data center, che alimentano Amazone milioni di clienti Aws in tutto il mondo. Anche l’energia rinnovabile di questi progetti aiuterà il colosso di Bezos a rispettare il suo impegno a produrre energia pulita equivalente all’elettricità utilizzata da tutti i dispositivi Echo di consumo. Tutti questi progetti mettono Amazon su un percorso per alimentare il 100% delle sue attività con energie rinnovabili entro il 2025, cinque anni prima dell’obiettivo originale del 2030.

“Amazon continua ad aumentare i suoi investimenti nelle energie rinnovabili come parte del suo impegno per soddisfare The Climate Pledge, il nostro impegno a essere zero emissioni di carbonio entro il 2040 - ha affermato il fondatore Jeff Bezos - con questi nove nuovi progetti eolici e solari, abbiamo annunciato 206 progetti eolici e solari rinnovabili in tutto il mondo e ora siamo il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile in Europa e globalmente. Molte parti della nostra attività operano già con energie rinnovabili e prevediamo di alimentarle tutte con l’energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima del nostro obiettivo originale del 2030", ha aggiunto Bezos.