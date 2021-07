ESL Flowe Championship, concluso il primo campionato "green" di videogiochi

L’ESL Flowe Championship, campionato italiano di videogiochi su Playstation 4, ha visto concludere nelle scorse ore la stagione primaverile del torneo. Per l’occasione, la società di ricerca ambientale LCA-lab ha calcolato, considerando più parametri possibili, quanta CO2 hanno prodotto i giocatori dell’e-tournment per gareggiare.

LCA, alla fine, ha calcolato un totale di quasi 65.000 kilogrammi di anidride carbonica. Grazie a questi dati, zeroCO2, azienda che si occupa di analisi ambientale e riforestazione, per compensare i “danni” del campionato online, ha piantato 160 alberi che assorbiranno la quantità di anidride carbonica emessa durante le partite alla Playstation e sosterranno diverse famiglie contadine in America Latina. L'obiettivo principale dell'ESL Flowe Championship è stato creare un torneo virtuale eco-green, il primo in assoluto, sensibilizzando la community ai temi ambientali e mirando a compensare le emissioni di CO2 a livello globale, attraverso un'iniziativa concreta a supporto delle generazioni future.

I titoli selezionati per competere e conquistare il titolo di campione nazionale sono stati Gran Turismo Sport, in cui ha trionfato Giorgio "Williams_Gio" Mangano, e Call of Duty Black Ops Cold War che ha visto la vittoria del gruppo B04 Star. I finalisti si sono spartiti un montepremi di 5300 euro e 3 PlayStation 5, forse l'oggetto più ambito di tutta la competizione.