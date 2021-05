Foresta amazzonica sottosopra: emette più gas serra di quanti ne assorbe

Il polmone verde della Terra è "sottosopra". Secondo il nuovo studio “Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in the Brazilian Amazon”, pubblicato su Nature Climate Change e condotto da un team internazionale di ricercatori, negli ultimi dieci anni la foresta amazzonica ha rilasciato molta più anidride carbonica rispetto a quanta ne abbia immaganizzato. Secondo gli esperti la causa maggiore è soprattutto il degrado del territorio.

Il nuovo studio, attraverso l'utilizzo del monitoraggio satellitare, è riuscito a misurare lo stoccaggio di carbonio dal 2010 al 2019, scoprendo che il degrado di alcune parti della foresta danneggiate, ha rappresentato una perdita di emissioni tre volte maggiore rispetto alla deforestazione. Una pratica che– secondo la ricerca– ha coinvolto due anni fa 3,9 milioni di ettari rispetto a circa 1 milione all’anno nel 2017 e nel 2018, probabilmente a causa dell’indebolimento della protezione ambientale in Brasile. Nello specifico, i ricercatori hanno notato che durante il periodo 2010-2019, le perdite di carbonio dalla foresta pluviale amazzonica brasiliana sono state maggiori dei guadagni di carbonio di circa il 18%: una storica inversione di tendenza per la foresta brasiliana.

"L’Amazzonia brasiliana nel suo insieme ha perso parte della sua biomassa e quindi ha rilasciato carbonio– ha affermato uno degli autori dello studio–. Conosciamo tutti l’importanza della deforestazione dell’Amazzonia per il cambiamento climatico globale. Eppure il nostro studio dimostra come le emissioni dei processi di degrado forestale associati possano essere ancora maggiori. Il degrado è una minaccia pervasiva per la futura integrità delle foreste e richiede un’attenzione urgente da parte della ricerca". Al di là della deforestazione, è necessario che le politiche di protezione ambientale tengano conto del degrado delle foreste, al fine di proteggerle al meglio e preservare la loro capacità di stoccaggio del carbonio, essenziale per mitigare il cambiamento climatico.