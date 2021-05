Foreste, arrivano buone notizie: in 20 anni rigenerati 59 milioni di ettari

59 milioni di ettari di foreste, un territorio esteso quanto la Francia, negli ultimi 20 anni si è rigenerato grazie a un lungo lavoro di conservazione. La buona notizia arriva da uno studio portato avanti per due anni dal World Wildlife Fund for Nature (Wwf), sulla base di immagini satellitari e rilievi effettuati in una dozzina di Paesi.

Dal 2000, la rigenerazione di zone boschive ha consentito la ricrescita di 59 milioni di ettari, in grado di assorbire e imprigionare 5,9 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, più delle emissioni annuali di tutti gli Stati Uniti. Tra le aree forestali che sono riuscite ad espandersi nuovamente c’è quella affacciata sull’Atlantico, in Brasile, che ormai copre una superficie equivalente ai Paesi Bassi. Altrettanto virtuose sono state le foreste boreali della Mongolia, dove 1,2 milioni di ettari sono stati rigenerati grazie all’impegno degli ambientalisti e del governo locale. Risultati promettenti sono stati riscontrati anche in diversi Paesi dell’Africa centrale e in Canada.

Sono dati in controtendenza rispetto a quelli che di frequente documentano la rapida deforestazione dell’Amazzonia, in Brasile, ormai retrocessa a secondo polmone verde del pianeta. Anche gli studiosi del Wwf ribadiscono che la perdita complessiva di foreste sta procedendo "a un ritmo spaventoso", di gran lunga superiore rispetto a quello dei boschi rigenerati. Dal 2000 ad oggi, nel mondo sono stati distrutti 386 milioni di ettari di foreste, ovvero 6,5 volte quelle 'rigenerate'. Precedenti studi hanno dimostrato che ogni anno il pianeta perde zone forestali estese quanto il Regno Unito, con seri danni a specie animali, ecosistemi e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Nel 2020, nonostante la pandemia, la deforestazione è aumentata notevolmente, con perdite concentrate nelle foreste pluviali vitali delle aree tropicali. Lo scenario più critico è quello della foresta amazzonica in Brasile - governato dal presidente di destra e non ambientalista Jair Bolsonaro – dove da inizio 2021 sono già andati distrutti oltre 174 mila ettari di alberi.

“La scienza parla chiaro: se vogliamo evitare pericolosi cambiamenti climatici e invertire la perdita della natura, dobbiamo sia fermare la deforestazione che ripristinare le foreste naturali” ha affermato William Baldwin-Cantello, direttore dell’unità delle soluzioni basate sulla natura del Wwf. “La rigenerazione delle foreste naturali è spesso più economica, più ricca di carbonio e migliore per la biodiversità rispetto alle foreste piantate ex novo” ha sottolineato. A causa della pandemia di Covid-19, nel 2020 sono stati cancellati diversi appuntamenti internazionali cruciali per la salvaguardia dell’ambiente e le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, in primis la Cop26 che si terrà invece il prossimo novembre a Glasgow.