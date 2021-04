Francia, svolta green nei viaggi: stop ai voli interni sotto le 2 ore e mezza

Mobilità, Parigi detta la linea sostenibile: stop ai voli interni, solo treno per i viaggi brevi

Parigi detta la linea sulla mobilità sostenibile e si dirige verso l'abolizione dei "collegamenti aerei interni su tutti i tragitti per i quali siano disponibili viaggi sui binari che non oltrepassino le due ore e mezza", riporta La Stampa. Niente più connessione aerea quindi fra la capitale della Francia, Parigi, e alcune città del paese come Lione, Bordeaux e Nantes, e probabilmente saranno eliminate anche le tratte Lione-Marsiglia e Parigi-Rennes. Una rivoluzione (storica) che però non soddisfa tutti. Per gli ecologisti la soglia avrebbe dovuto essere fissata a quattro ore e non a due ore e mezza. In questo modo anche i voli aerei tra la città di Marsiglia e Parigi sarebbero rientrati nel divieto. Sulla stessa scia anche la Convenzione dei cittadini per il clima, un gruppo di 150 francesi che da tempo propone al presidente francese Emmanuel Macron misure più stringenti per contrastare il cambiamento climatico. Ma, nonostante le voci avverse, il dispositivo di legge è stato approvato dall'Assemblea nazionale francese nella serata di ieri. A mancare è ora l'ok del Senato, prima di una terza e ultima votazione. Nel suo complesso, il disegno si inserisce in una proposta di legge sul clima più ampia, definita dallo stesso Macron come il suo "manifesto ecologista", che punta alla riduzione delle emisisoni francesi del 40%, rispetto ai livelli del 1990, entro la fine del 2030.