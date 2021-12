Galileo Green Energy, Belardinelli nuovo general counsel

L'allargamento del business di Galileo Green Energy

Laura Belardinelli entra in Galileo Green Energy (GGE), la piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento nel settore delle energie rinnovabili, come general counsel da gennaio 2022. Avvocato, la Belardinelli, fa sapere il gruppo, ha un’esperienza legale molto rilevante nel settore dell'energia, delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture maturata in svariate operazioni straordinarie sia nazionali che internazionali nonché nella negoziazione di importanti contratti commerciali.

La sua nomina va ad arricchire ulteriormente il team esecutivo che il Ceo Ingmar Wilhelm sta costruendo per guidare e fortificare tutte le attività di sviluppo, investimento e gestione implementando nuovi progetti rinnovabili e soluzioni energetiche in tutta Europa.



"Laura ha una profonda conoscenza del settore dell’energia e un’ampia esperienza internazionale, competenze molto complementari e additive per il team di Galileo Green Energy. Le sue skills risulteranno preziose nell’ulteriore allargamento del nostro perimetro di business che spazia dagli impianti fotovoltaici allo stoccaggio e include anche le attività eoliche onshore e offshore. Inoltre, facendo leva sulle sue numerose esperienze in ambito regolamentare e commerciale, Laura giocherà un ruolo di primo piano nella creazione di soluzioni sostenibili e durature tra nuovi progetti di generazione e consumatori finali di energia verde. Siamo molto lieti di averla nel nostro team, che già opera in sei grandi mercati in Europa", ha spiegato Wilhelm.



“Sono estremamente lieta ed entusiasta di iniziare la mia avventura quale general counsel di Galileo Green Energy. Il settore delle energie da fonti rinnovabili è in un momento storico caratterizzato da rilevanti prospettive sia per la contribuzione al mix energetico che per le differenti soluzioni a disposizione dei clienti. In questa fase, unendomi ad un eccezionale management team con una pluriennale esperienza internazionale, voglio dare un contributo in prima linea e far fiorire le tante iniziative che vedranno Galileo Green Energy tra i players principali”, è il commento della Belardinelli, che negli ultimi cinque anni ha ricoperto in Linklaters Italia il ruolo di coordinatrice del Practice Group Energy & Infrastructure.



Dall'inizio del 2020, anno in cui è nata, GGE ha portato il volume della sua pipeline a oltre 3 GW, con progetti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio in Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia. Nel 2022, il perimetro di sviluppo si allargherà ad altri Paesi europei, tra cui Francia e Polonia.