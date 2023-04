Giornata mondiale della Terra 2023: tutte le iniziative

Perché si festeggia la Giornata mondiale della Terra e tutte le iniziative previste

Ogni anno, nella data del 22 aprile, ricorre la Giornata mondiale della Terra. Questa iniziativa è stata creata per sensibilizzare le persone a proteggere il nostro pianeta. Nel 1970, si è tenuta la prima Giornata mondiale della Terra e da allora è diventata una delle più importanti manifestazioni ambientali del mondo che coinvolge fino a un miliardo di persone in quasi 200 paesi di tutti i continenti.

L'adesione alle iniziative della Giornata mondiale della Terra riguardano organizzazioni non governative, gruppi ambientalisti, ma anche governi, aziende e privati cittadini, con manifestazioni, incontri, seminari, attività di sensibilizzazione per promuovere l'educazione ambientale e comportamenti più ecosostenibili.

Giornata mondiale della Terra: la storia

Dopo il disastro ambientale del 1969, è nata l'iniziativa della giornata mondiale della terra. La fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, in seguito al quale si decise di portare le questioni ambientali all’attenzione dell'opinione pubblica e del mondo politico. Così l’anno successivo, il 22 aprile 1970, 20 milioni di americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra: da allora il 22 aprile ha preso il nome di Earth Day, la Giornata della Terra.

Giornata mondiale della Terra: come aiutare il pianeta

Il cambiamento climatico è la principale emergenza che minaccia il futuro della Terra. Con questo termine si indica la variazione di lungo termine del clima, che è causata principalmente dalle attività umane, come l’uso di combustibili fossili, la deforestazione che hanno aumentato la quantità di gas serra nell’atmosfera. Questi gas trattengono il calore del sole nell'atmosfera e causano un aumento della temperatura media globale.