H&M si fa più green e lancia il noleggio di abiti per bambini con Arket

Il gruppo H&M si fa più green e lancia un’iniziativa sostenibile in collaborazione con il suo brand Arket. Dal prossimo 28 gennaio verrà lanciato un servizio di affitto di abiti per bambini. Secondo quanto si apprende da Pambianconew, i clienti potranno quindi scegliere di noleggiare uno o più capi dalla linea childrenswear del marchio grazie alla partnership con Circos.

H&M e la possibilità di noleggio e riuso degli abiti

L’azienda basata ad Amsterdam offre infatti– fa sapere Pambianconews– un ricco range di capi per bambini che possono essere noleggiati previo pagamento di un canone mensile. L’idea di fondo è quella di ottimizzare i consumi legati ai vestiti per i bambini. Soggetti che cambiano taglie a velocità diverse rispetto agli adulti, e soprattutto nei primi anni di vita, a ritmi molto veloci. Circos in questo modo permette ai clienti di utilizzare gli abiti finché vanno bene, per poi avere la possibilità di restituirli. Ma non è tutto. Alla base c’è anche un principio di riuso: quando gli abiti diventano troppo usurati, i materiali vengono riutilizzati per creare nuovi prodotti.

Pernilla Wohlfahrt, managing director di Arket, afferma: “Siamo davvero felici di poter dare ai nostri clienti la possibilità di condividere i prodotti con altre famiglie e orgogliosi di unirci a Circos nella loro visione circolare. I vestiti per bambini devono essere creati pensando a un orizzonte a lungo termine e tutti i nostri capi sono pensati per durare nel tempo”.

H&M e le iniziative di Restore e Resell

Per il gruppo H&M le iniziative all’insegna della sostenibilità e dell’economia circolare non sono una novità. Per esempio, rivela PambiancoNews, il marchio Cos ha lanciato Restore, una collezione “prima nel suo genere” che raccoglie gli abiti danneggiati, provenienti o dalla supply-chain di Cos o restituiti dai consumatori, i quali, previa selezione, vengono accuratamente aggiustati e puliti così da essere resi idonei per la vendita. Ma non è tutto. Cos ha lanciato anche Resell, uno spazio digitale destinato alla vendita e all’acquisto di abiti usati del brand.