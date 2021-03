Il boom della carne vegetale: gli spagnoli di Heura Foods sbarcano in Italia

Heura Foods sbarca in Italia con la carne vegetale: stesse proteine ma il 43% in meno di grassi

Heura Foods, startup catalana nata dagli attivisti Marc Coloma e Bernat Añaños, sbarca nel mercato italiano attraverso Glovo market. Il marchio spagnolo di carne vegetale, già presente in 14 paesi del mondo, punta ad allargarsi ed espandersi sempre di più. Solo nel 2020 ha registrato una crescita del 460% rispetto al 2019, quando il fatturato aveva raggiunto i 2,5 milioni di euro, riporta Pambianconews. Heura Foods inaugurerà il debutto in Italia con “Heura Chicken”, carne di pollo in versione vegetale. Tra gli ingredienti presenti si troveranno: concentrato di soia, Ogm free, olio d'oliva e vitamina B12. Secondo l’azienda, con questo bilanciamento, si ottiene un apporto di proteine pari alla carne di pollo tradizionale, ma con un 43% di grassi in meno rispetto alla media dell'industria. Per Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia “siamo felici che Heura abbia scelto Glovo come primo distributore per entrare nel mercato italiano. La scelta di prodotti plant-based è una tendenza in atto da diverso tempo e grazie all’accordo con Heura potremo soddisfare questa domanda”.