L'Italia sta diventando un deserto, arriva la guida-choc - FOTO

Un realtà improbabile per il nostro paese che, però, sta diventando realtà: i deserti d'Italia

L'Italia Il rischio desertificazione in Italia copre oltre il 20% del suo territorio, ma la situazione si è complicata negli ultimi anni a causa delle condizioni climatiche e metereologiche che hanno investito l'intera penisola, da nord a sud.

I deserti stanno diventando una realtà in molte zone italiane, in quei luoghi caratterizzati dal costante aumento delle temperature, dalla carenza di precipitazioni e da terreni ormai non più abituati ad assorbire correttamente l’acqua piovana. I dati ci dicono che sono a rischio desertificzione il 70% della Sicilia, il 57% della Puglia, il 58% del Molise e il 55% della Basilicata.

Per diffondere la consapevolezza di questo fenomeno tra le persone, Finish ha lanciato il progetto “Acqua nelle nostre mani”, che ha coinvolto il fotografo di fama internazionale Gabriele Galimberti in un viaggio per documentare e raccontare i deserti del nostro paese.

Un viaggio durato per tutto il periodo estivo e le cui foto, interviste e descrizioni dei luoghi hanno dato vita alla Guida Turistica ai Deserti d’Italia, in formato cartaceo e digitale e densa di dettagli e di consigli turistici, che invita le persone a visitare questi territori: fiumi diventati sentieri da trekking, laghi ridotti a distese aride.

Le zone fotografate riguardano Sicilia, Abruzzo, Marche, Toscana, Lombardia, Umbria, Emilia-Romagna e Molise, con focus particolare su fiumi e laghi. Luoghi che, nei prossimi mesi, diventeranno oggetto di una mostra fotografica a Milano.