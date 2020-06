Le Regioni più green d'Italia? La classifica. Ma sul podio niente metropoli

La Lombardia è al primo posto, ma la Città Metropolitana di Milano è ventitreesima. L’Emilia Romagna è quinta, ma la Città Metropolitana di Bologna è ventunesima. E così via. A metterlo in evidenza è il GreenVestingForum promosso da Ener2Crowd.com.

Le Regioni che sfrutteranno meglio la rinascita verde? La classifica

La classifica completa stilata dal GreenVestingForum promosso da Ener2Crowd.com: 1) Lombardia, 2) Lazio, 3) Campania, 4) Piemonte, 5) Emilia-Romagna, 6) Veneto, 7) Sicilia, 8) Toscana, 9) Puglia, 10) Liguria, 11) Città Metropolitana di Roma, 12) Sardegna, 13) Marche, 14) Città Metropolitana di Napoli, 15) Trentino-Alto Adige, 16) Friuli-Venezia Giulia, 17) Abruzzo, 18) Calabria, 19) Umbria, 20) Città Metropolitana di Firenze, 21) Città Metropolitana di Bologna, 22) Città Metropolitana di Torino, 23) Città Metropolitana di Milano, 24) Basilicata, 25) Molise e 26) Valle d'Aosta.

A tracciare una geografia della "coscienza verde" ci pensa proprio Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico. E le regioni più sensibili ai temi ambientali sono quelle più popolose d’Italia. Ma non sono i centri urbani a sostenere la rinascita verde, quanto piuttosto i piccoli centri o quelli vicini alle aree industriali.

Regioni green: il confronto tra le due in testa alla classifica e le loro aree metropolitane

"In testa alla classifica si posiziona la Lombardia, con più del doppio della sensibilità rispetto alla seconda in classifica, il Lazio. Terza, ma vicina, il Piemonte, quarta la Toscana. Fanalino di coda la Valle d’Aosta, che però è la regione con un indice di iniziativa tra i più alti: pochi ma buoni si direbbe» sintetizza Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd, scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30 di quest’anno, sottolineando il suo ruolo di ispiratore e modello di nuovi talenti ed idee per il futuro dell’Italia. Il dato più importante riguarda il confronto tra le due regioni in testa alla classifica e le loro aree metropolitane di riferimento, Roma e Milano. Il 97% dell’interesse concreto per temi riconducibili alla green economy proviene dal 68% di popolazione che vive al di fuori dall’area metropolitana di Milano, con un incremento dell’interesse del 44% rispetto alle persone che vivono coinvolte dalle dinamiche del capoluogo meneghino. La differenza è ancora più marcata se si guarda il Lazio dove l’80% dell’interesse concreto si è manifestato al di fuori della Capitale, con un 26% della popolazione nelle aree extra-urbane della regione che fa registrare un incremento del 204% dell’interesse per tali temi.

"Il tema della transizione energetica rimane chiuso nelle stanze del potere"

"I risultati della ricerca del primo GreenVestingForum d'Italia testimoniano l’anestesia cognitiva a cui la frenetica vita di città ci riduce, impedendoci di prendere piena coscienza del problema e della sua impellenza ed incombenza" commenta Giorgio Mottironi, chief sustainability officer e co-fondatore di Ener2Crowd. "Come se a causa dei molteplici problemi, del suo ritmo di vita, di una popolazione disillusa dalla politica locale e dalle dinamiche economiche, Roma non fosse neanche in grado di pensare ad un proprio ruolo di diretto coinvolgimento in un processo così importante per il Paese e per tutti i suoi cittadini, quale è la transizione energetica: proprio lì dove viene definito a livello legislativo e dove risiedono le istituzioni che ne promuovono l’importanza, il messaggio rimane chiuso nelle stanze del potere e non pervade la vita delle persone" sottolinea Giorgio Mottironi.