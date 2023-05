Lidl lancia i pannelli solari low cost: il kit per coprire i piccoli consumi

Lidl annuncia una garanzia tecnica di 10 anni, accompagnata da una garanzia sulle prestazioni (80%) di 25 anni per il modulo solare



Il famoso marchio hard discount offrirà un kit solare “balcone” ad un prezzo imbattibile. Questa mini centrale fotovoltaica da installare e collegare da soli dovrebbe coprire il consumo di base di un appartamento o di una piccola casa. Abbastanza per risparmiare denaro senza rompere la banca, a priori. Una borsa della spesa in una mano, una centrale solare nell’altra? Come scrive it.dayfr.com, potrai partire con un kit fotovoltaico la prossima volta che visiterai un punto vendita Lidl. La catena di supermercati a basso costo commercializzerà infatti una “centrale elettrica da balcone” con il suo famoso marchio di utensili Parkside.



Il set denominato “PBKW 300 A1 Smart” viene venduto sotto forma di “starter kit pronto all’uso”, composto da un pannello fotovoltaico della potenza di 150 Wp, un inverter di rete da 300 W, 5 m di cavo e tutti gli accessori necessari (struttura per appendere il pannello alla balaustra di un balcone, presa di corrente, modulo Wifi, materiale di montaggio, ecc.).

Lidl specifica che il kit può essere esteso con un secondo pannello per raggiungere i 300 Wp di potenza, o addirittura essere associato a un secondo inverter per un totale di 600 Wp tramite 4 pannelli. Secondo la scheda tecnica, ogni pannello è lungo 1,07 m, largo 77,5 cm e profondo 3,5 cm e pesa 8,9 kg. A priori dimensioni ideali per una disposizione sulla ringhiera di un terrazzo, di un balcone o in un angolo del giardino.