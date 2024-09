Langhe, 'green style' col progetto Madernassa: dal ristorante stellato, al bistrot e...

Ci racconti il green style che anima la Madernassa?

La Madernassa nasce nel 2003 con un obbiettivo ben chiaro fin dall’inizio, legare indissolubilmente gastronomia, tradizione e rispetto della natura in un unico progetto che potesse essere circolare il più possibile. Il parco che circonda il Resort ha un estensione di circa 30.000 mq entro cui ogni metro e studiato per preservare e trasmettere la cultura del territorio. Dal vigneto didattico ai percorsi floro-faunistici, dai giardini dello chef alla serra all’orto vero e proprio, passando per un boschetto autoctono piantumato ad hoc fino alla torre di avvistamento che svetta a 360° su Langa e Roero. Ogni angolo dei giardini è studiato per avere fioriture periodiche con lo scopo di mostrare la grande biodiversità della zona. Ma quando parliamo di Green Style non parliamo solamente della natura entro cui operiamo, parliamo di scelte etiche estremamente importanti per noi, ristorante e hotel si sono impegnati per ridurre al minimo l’utilizzo di plastiche – ad oggi siamo riusciti a ridurle fino al 90% - il resort si rifornisce esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili e i fornitori vengono selezionati per la loro vicinanza e filosofia etica che deve essere il più possibile allineata alla nostra, non solo nl controllo delle filiere, ma nell’adoperarsi a compiere scelte difficili ma responsabili. Cerchiamo inoltre di lavorare con piccoli produttori del territorio per preservare quella che riteniamo essere una cultura importantissima in una terra che da sempre è rinomata per l’enogastronomia e la sua bellissima storia.

Nell'ultimo anno avete lanciato il bistrot nel cuore delle Langhe: dal menù ai vini, quali sono i punti di forza di questo nuovo progetto e le sinergie con il ristorante stellato guidato dallo chef Giuseppe D'Errico?

Il MADBistrot nasce nel 2022 prima di tutto per un esigenza di sostenibilità legata all’ambiente, va detto ce si tratta di un Bistrot al momento legato alla stagione estiva. Troppe volte mi è capitato di vedere materia prima di assoluto livello gettata dopo aver utilizzato piccole porzioni utili al ristorante gastronomico. Fortunatamente con l’arrivo dei fratelli D’Errico è stato avviato un processo di recupero ed utilizzo di tutto il materiale possibile, arrivando ad utilizzare anche le ossa per ottenere in fine delle riduzioni di Jous utilizzate nei piatti. L’ultimo passo è stato compiuto con l’apertura di questo Bistrot che, cambiando menu ogni settimana permette di utilizzare nel suo completo ogni materia prima che arriva nel ristorante potendo contare su piatti studiati ad hoc nel bistro al fine di non sprecare nulla. La sinergia con il ristorante è fondamentale e grazie alle tecniche dello chef riusciamo ad ottenere dei piatti estremamente pregiati nonostante il taglio del bistrot sia chiaramente inferiore rispetto al ristorante stellato. Inoltre la squadra di sala dello stellato forma e gestisce il personale presente nel bistrot potendo cosi offrire sempre un servizio di grande qualità





Ristorante, resort, piscina, bio parco... hai un sogno nel cassetto che vorresti realizzare per aggiungere ancora qualcosa alla Madernassa?

Dico sempre che sognare non costa nulla, realizzare invece richiede grandi sacrifici e lungimiranza. Da anni il mio sogno è portare al massimo livello di performance il resort, ad oggi per poter completare l’insieme di servizi che forniamo mi piacerebbe realizzare un parco termale immerso nel verde del parco, con tante piccole vasche in pietra di luserna avvolte da fiori e aromatiche che permettano un esperienza sensoriale completa e avvolgente che coinvolge tutti i sensi. Tempo al tempo porteremo il sogno a realtà.

Su quale target di pubblico puntate maggiormente e riuscite a quantificare visitatori e giro d'affare che avete nel corso dell'anno?

La Madernassa Resort di affaccia ad un pubblico esigente che vuole trascorrere momenti di pace e relax immerso nella natura, coccolati in ogni fase del soggiorno, vogliosi di portare a casa un esperienza ricca di emozioni e conoscenza alla scoperta anche del territorio che ci circonda. La clientela si suddivide in 60% estera di cui 50% svizzera 10% francese 10% tedesca e 30% da centro nord europa e per il 40% italiana di cui 70% nord italia e 30% centro sud italia. Ad oggi il Resort si attesta su un giro di affari che supera 1.5 milioni di Euro.