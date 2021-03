Montello, continua l’espansione: dopo la Sicilia anche l’Umbria

MONTELLO S.p.A. prosegue nel suo piano industriale espansivo entrando nel settore del trattamento e riciclo degli agroalimentari confezionati scaduti che non possono più essere destinati al consumo, acquisendo il 50% del capitale di Splendorini Molini Ecopartner S.r.l. – azienda di Umbertide (PG) con oltre 300 anni di storia - che gestisce il più importante impianto di trattamento e riciclo italiano di questo materiale, con una capacità autorizzata di 50.000 t/a e che opera con numerosi dei più importanti brand owner italiani.

Sottolinea Roberto Sancinelli, Presidente Montello S.p.A.: “Questa partnership produce nuova vita sia per gli imballaggi mediante il riciclo di materia e sia per i prodotti agroalimentari scaduti in essi contenuti che verranno destinati alla produzione di biometano con recupero di anidride carbonica (CO 2 ) per uso industriale, tra cui l’alimentare, e fertilizzante organico per produzioni biologiche. La partnership ha l’obiettivo di dare attuazione – grazie al know-how e alla capacità gestionale di Montello S.p.A. – al piano di sviluppo della Splendorini Molini Ecopartner S.r.l., che prevede l’ottimizzazione dell’impianto attualmente gestito, il completamento della filiera industriale e lo sviluppo delle sinergie fra i due partners.”.