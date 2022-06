Sostenibilità, il mondo è al palo: si salvano solo i paesi del Nord Europa

Sostenibilità, per il secondo anno di fila il mondo non ha fatto progressi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Pesa l'effetto Covid

Il mondo è al palo in materia di sostenibilità. Nel 2021, per il secondo anno di fila, nonostante gli sforzi, non sono stati fatti passi avanti. Lo rileva il rapporto annuale della Rete per le soluzioni di sviluppo sostenibile (Sdsn), network internazionale nato in seno alle Nazioni Unite nel 2012, che ogni anno dedica un approfondimento sul tema. E a meno di ventiquattro ora dall'inizio della giornata mondiale dell'Ambiente 2022 il bilancio ha un sapore ancora più amaro.

Ma dietro questa battuta d'arresto che cosa si cela? La pandemia certamente, che ha bloccato la crescita economica, la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Ma anche gli scarsi progressi in materia di contrasto alla crisi climatica, tutela della biodiversità e sviluppo urbano.