Sostenibilità, nasce CO2alizione Italia: 60 aziende unite per salvare il clima

Neutralità climatica: nasce CO2alizione Italia, l'iniziativa dedicata alle aziende

Nasce in Italia un’iniziativa per aumentare l’impegno delle aziende verso la neutralità climatica. Il suo nome? CO2alizione Italia. Le aziende aderenti, per sostenere la transizione, si impegnano a evolvere progressivamente il proprio modello di business e il modello operativo verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti. CO2alizione Italia ha l’obiettivo di diffondere questa pratica affinché venga adottata dal numero più ampio possibile di aziende, così da contribuire al raggiungimento del target di neutralità climaticafissato dall’Unione Europea al 2050, contrastare il riscaldamento globale e concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi sul Clima.

L'iniziativa è stata presentata con l’Associazione Civita, alla presenza della segretaria generale Simonetta Giordani, del presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi e degli esponenti delle aziende aderenti. Con la recente integrazione della tutela dell’ambiente nella Costituzione, l’Italia ha formalizzato il suo impegno a contribuire a questo obiettivo vitale e può assumere una posizione di leadership stimolando gli altri Paesi europei e il mondo intero ad apportare il proprio contributo.

Oltre all’indirizzo e alle linee guida delle istituzioni, l’inserimento della neutralità climatica tra le finalità statutarie rappresenta la volontà formale del settore privato al raggiungimento dell’obiettivo di protezione del clima, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Nativa, Di Cesare: "In mancanza di leggi coraggiose, bisogna contare sulla creatività dei singoli"

“In assenza di leggi e piani regolatori coraggiosi”, afferma Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa, fra i promotori di CO2alizione, "è essenziale adottare strumenti innovativi capaci di liberare le energie creative dei singoli e dare vita a processi collaborativi mai sperimentati prima. Per questo è necessaria una condizione abilitante in grado di rendere permanente e istituzionalizzare, come parte integrante della governance aziendale, l’azione delle imprese verso il raggiungimento della finalità di neutralità climatica, affiancandola alla finalità di profitto. È giunto al termine il tempo delle promesse generiche. Comincia il tempo dell’impegno elevato a finalità stessa dell’impresa”.

“Innovare al fine di eliminare il proprio contributo alla crisi climatica è un imperativo per qualsiasi impresa e per tutte le attività umane. Queste prime 60 aziende hanno scelto di innovare la propria governance in maniera innovativa e confidiamo che la leadership che esprimono dia inizio alla diffusione di questa pratica su scala nazionale, continentale e planetaria”, commenta Eric Ezechieli di Nativa.

“La decisione di un gruppo di imprese di diventare leader dell’azzeramento delle emissioni di gas serra”, ha aggiunto Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, “dà un contributo importante all’aumento dell’impegno nazionale contro la crisi climatica. Dimostrare che un gruppo di imprese può avere successo nel percorso, senza costi eccessivi e con buoni risultati anche economici, porta un contributo significativo al taglio delle emissioni di gas serra, ma è ancora più importante perché genera un effetto di trascinamento a livello nazionale e internazionale”.