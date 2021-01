Terna, il primo gestore italiano nel circuito Nasdaq di finanza sostenibile

Terna, la prima electric utility italiana nel Nasdaq Sustainable Bond Network

Terna, il gestore della rete elettrica ad alta e altissima tensione, è la prima electric utility italiana ad aderire al Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma gestita dal Nasdaq dedicata alla finanza sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d'investimento e organizzazioni specialistiche. Il logo “Terna Driving Energy” proiettato sulla Nasdaq Tower a Times Square premia il forte impegno del più grande operatore indipendente europeo di trasmissione dell’energia elettrica quale abilitatore della transizione energetica, per una rete sempre più affidabile, efficiente, tecnologica e, soprattutto, green.

Terna, al centro di una nuova missione sostenibile

Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna, afferma: “Terna è il regista del sistema energetico italiano: la sostenibilità è naturalmente al centro della nostra missione. Siamo stati pionieri nel mercato dei green bond e oggi siamo felici di aderire al Nasdaq network”. Gli investimenti sostenibili, finalizzati all’integrazione delle fonti rinnovabili per aumentare l’efficienza e la resilienza della rete, sono uno dei pilastri del Piano Industriale 2021-2025.

La leadership di Terna nella finanza sostenibile è stata ampiamente riconosciuta dal mercato che, dal 2018, ha accolto con grande favore le emissioni obbligazionarie green del gestore della rete elettrica nazionale. Il green bond emesso nel luglio 2020, inoltre, ha fatto registrare il più basso tasso mai ottenuto tra le corporate italiane sia per green bond sia, in generale, per emissioni sopra i 10 anni.