Titoli di Stato: arriva il primo Btp green, avrà scadenza nel 2045

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Bnp Paribas, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e NatWest Markets il mandato per il collocamento sindacato del primo Btp Green, il nuovo titolo di Stato dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale così come previsto dalla legge di bilancio per il 2020. Il nuovo Btp Green, che avrà scadenza 30 aprile 2045, riferisce una nota, viene inoltre emesso nell'ambito del "Quadro di riferimento per l'emissione dei titoli di Stato Green" pubblicato lo scorso 25 febbraio 2021 e contribuirà quindi agli obiettivi ambientali e alla più ampia strategia di sostenibilità dell'Italia secondo le modalità illustrate nello stesso documento. La transazione, conclude il comunicato sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.