Ue, futuro ancora con nucleare e gas: "Fondamentali per transizione ecologica"

Ue, la transizione ecologica con nucleare e gas in versione "green"

L'Unione Europea non ha dubbi e sceglie di includere anche il nucleare e il gas nel progetto di transizione ecologica. Il documento ufficiale del ranking delle fonti di energia sostenibili - si legge sul Messaggero - dovrebbe essere firmato entro Natale, probabilmente il prossimo 22 dicembre. Sarà l'atto ufficiale di riferimento di tutto gli investitori finanziari in termine di ambiente. La conferma che ci saranno anche nucleare e gas nell'elenco dei "green" arriva dal vicepresidente esecutivo della commissione responsabile del Green Deal Fans, Timmermans: "Dobbiamo trovare un modo per riconoscere che queste due fonti energetiche svolgono un ruolo nella transizione energetica".

"Il nucleare - prosegue Timmermans e lo riporta il Messaggero - è molto importante per ridurre il gas serra e il gas naturale lo sarà per passare dal carbone all'energia rinnovabile". La conferma della direzione che sta prendendo l'Ue arriva anche dal vice della von der Leyen Dombrovskis: "Per il mix energetico del futuro abbiamo bisogno sì di più rinnovabili, ma anche di fonti stabili".

