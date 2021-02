Università, in Piemonte due nuovi corsi: Chimica verde e Sviluppo sostenibile

Università, due nuovi corsi di laurea "green" in Piemonte

All’alba del neo governo Draghi e dall’istituzione del Ministero per la Transizione ecologica, presieduto da Roberto Cingolani, l'Università del Piemonte Orientale ha ufficializzato la nascita di due nuovi corsi di laurea triennale che amplieranno l'offerta formativa del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, proprio sui temi dell'ambiente e della sostenibilità. Si tratta dei nuovi corsi di Chimica Verde (che sostituisce e rinnova il corso di Scienza dei Materiali – Chimica) e di Gestione ambientale e sviluppo sostenibile. I due nuovi corsi avranno sede nelle aule e nei laboratori del Complesso Universitario “San Giuseppe” a Vercelli; immatricoleranno studenti a partire dall'anno accademico 2021-2022 e saranno entrambi ad accesso libero.

Il corso di Chimica verde, come spiega il referente professor Enrico Boccaleri, “ha come obiettivo formativo la sostenibilità ambientale dei processi chimici, la riduzione dell'uso delle risorse naturali preziose, i processi di recupero, il riciclo e la valorizzazione nell'ottica dell’economia circolare”. Il corso in Gestione ambientale e sviluppo sostenibile sarà invece coordinato dal professor Enrico Ferrero e nasce per creare figure professionali in grado di comprendere e rispondere adeguatamente alle grandi sfide ambientali del futuro. La lotta ai cambiamenti climatici, la salvaguardia dell'ambiente e la transizione verso le energie rinnovabili saranno al centro del percorso formativo e avranno come comune denominatore i temi della transizione ecologica verso un modello di sviluppo sostenibile, come per esempio l'economia circolare e la green economy. Le immatricolazioni ai due nuovi corsi partiranno dall’estate, ma già da marzo inizieranno on line attività di orientamento sul sito dell'ateneo.