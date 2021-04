Vertice Italia-Cina: convegno di confronto sulla transizione energetica

L’ambasciata d’Italia in Cina, in cooperazione con la Camera di Commercio Italiana e Agenzia ICE, nella giornata odierna ha preso parte a un convegno sul tema della transizione energetica. Dal nome “Italy-China: Energy Transition”, l’evento si inserisce nel quadro della co-Presidenza della COP26 e della IV Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo. La conferenza si e' concentrata sui temi della transizione ecologica e ambientale, e in particolare su come questa impatterà sull'attivita' delle imprese. La conferenza è stata aperta da un videomessaggio del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e da interventi del direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente cinese, Zhang Jianhua, nonchè del Direttore Esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol, e dal Direttore Esecutivo di IRENA, Francesco La Camera.

I tre panel del convegno hanno permesso di approfondire le dinamiche in corso sulla transizione energetica, in particolare la delicata sfida di bilanciare da una parte il fabbisogno energetico e di produzione e, dall'altra, la riduzione delle emissioni e la transizione verso sistemi produttivi ecologici e sostenibili. 300 imprese italiane e cinesi delle principali aziende del settore erano presenti in sala, o connesse online.