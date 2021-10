Grenn Pass, da Burioni (gran giorno per l'Italia) al "godimento" di Labate

"Viva questo giorno bellissimo per l’Italia. E a quel paese non solo i novax, ma anche chi li ha coccolati, chi li ha ospitati, i buonisti, i cavillosi legulei, i disfattisti. E grazie a Draghi che ha tenuto duro". Roberto Burioni va all'attacco su Twitter nel giorno del Green Pass obbligatorio.

Il virologo posta il suo pensiero taggando Tommaso Labate e pubblicando il suo posto Facebook.

Il giornalista aveva raccontato il suo 15 ottobre parlando di 'autentico godimento' all'esibizione del GP.

Viva questo giorno bellissimo per l’Italia. E a quel paese non solo i novax, ma anche chi li ha coccolati, chi li ha ospitati, i buonisti, i cavillosi legulei, i disfattisti. E grazie a Draghi che ha tenuto duro. @Tommasolabate pic.twitter.com/QC0Iw4hVQN — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 15, 2021

"Questa mattina ho mostrato il green pass entrando nello storico palazzo della radiofonia Rai di via Asiago 10, a Roma. Nel tirare fuori il telefonino, selezionare la app, centrare il QR code, assistere all’apparizione della spunta verde nel dispositivo della vigilanza, riporre il telefonino nella tasca e poi varcare i tornelli, durante ciascuno di questi gesti, ecco, ho provato una sensazione di autentico godimento. Tra poco mi succederà la stessa cosa alla redazione romana del Corriere della Sera. E lo so già, godrò ancora. W questo giorno bellissimo per l’Italia", scrive Labate.

Un post social che ha scatenato centinaia di reazioni e risposte su Fb con commenti di approvazione contrapposti ad altri fortemente contrari...