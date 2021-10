Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme? Lui: "Grazie di credere ancora nella..."

Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme? Il post di Maurito su Instagram

Mauro Icardi e Wanda Nara fanno pace. Niente divorzio per la coppia a quanto sembra.

L'attaccante del Psg (che aveva saltato la sfida di Champions League contro il Lipsia vinta dai parigini 3-2) ha comunicato la bella notizia su Instagram e pare proprio che ci sia stata la riappacificazione: "Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia", le parole di Maurito che raccontano un happy end per la coppia (i due sono sposati a Buenos Aires nel maggio 2014 e hanno avuto due figlie: Francesca, arrivata nel gennaio 2015, e Isabella, nata a ottobre 2016). "Grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano".