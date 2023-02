Il cielo è pieno di stelle- Omaggio a Pino Daniele

Omaggiare e ricordare Pino Daniele attraverso la sua musica: è questa l’intenzione con cui nasce Il cielo è pieno di stelle, lo spettacolo musicale dedicato al cantautore napoletano dai musicisti Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello sul palco di No’hma, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio.

Pino Daniele è stato uno dei punti di riferimento per Bosso, trombettista e compositore tra i maggiori della scena jazz contemporanea; immediata poi la decisione di realizzare questo tributo con il pianista Julian Oliver Mazzariello, con il quale il sodalizio dura ormai da un ventennio.«È stato difficile scegliere i brani» - dice Bosso - «Ne vorremmo suonare molti di più». Il repertorio del concerto spazia nel tempo: sono presenti naturalmente i brani iconici di Pino, ma anche quelli un po’ meno noti, a comporre insieme un tributo ricercato, intimo e raffinato, che reinterpreta in chiave jazz la musica di un artista che è stato molto vicino a quel genere musicale.

L’evento coincide con il secondo appuntamento della rassegna musicale Armonie e Suoni, aperta in novembre dal trio jazzformato da Cinzia Tedesco, Roberto Guarino e Flavio Boltro e dalla loro rilettura jazzistica dei brani cultdel cantautorato italiano, tra cui figurava naturalmente anche l’autore di “Napule è”. Per questo nuovo evento Spazio Teatro No’hma, come seguendo il percorso di un filo rosso che si dipana dallo spettacolo precedente, sceglie di ricordare una delle voci più amate e conosciute del panorama musicale italiano, e per farlo si affida a due tra i più affermati interpreti del jazz contemporaneo.

Armonie e Suoni è la rassegna di No’hma con cui la musica conquista il centro del palcoscenico. Ogni anno la programmazione dello Spazio di Via Orcagna ospita una serie di concerti dedicati alla forma d’arte più universale, dando spazio a vari generi e stili, al di là di ogni confine geografico e culturale. Negli anni Armonie e Suoni ha visto protagonisti nomi di grande richiamo all’interno della scena internazionale, che hanno trovato posto accanto a realtà artistiche meno conosciute. Armonie e Suoni offre un calendario musicale poliedrico e innovativo, in linea con la programmazione sperimentale e indipendente del Teatro internazionale diretto da Livia Pomodoro.

Il cielo è pieno di stelle

Omaggio a Pino Daniele

con

Fabrizio Bosso (chitarra)

Julian Oliver Mazzariello (pianoforte)