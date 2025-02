'Il Libro Possibile' vola all'estero e plana a Londra

Welcome to Il Libro Possibile 2025: la XXIV edizione del festival letterario made in Puglia varca i confini nazionali e debutta a Londra per la sua prima, attesissima tappa internazionale. Dall'11 al 13 marzo 2025, Il Libro Possibile (#iLP25), in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italiano a Londra, porterà nella capitale britannica un programma straordinario con grandi autori italiani e inglesi, voci di spicco della letteratura, dell’economia e della divulgazione scientifica europea.





Dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, il festival diretto da Rosella Santoro si proietta sulla scena editoriale globale, scegliendo la vibrante capitale britannica come terza piazza di dialogo e scambio culturale, dove accogliere on stage i protagonisti della nuova tappa Oltremanica: Simonetta Agnello Hornby, Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Tommaso Ebhardt, Barbara Gallavotti, Olivia Laing, Michele Masneri.

Il Libro Possibile a Londra avrà un doppio palcoscenico per un unico grande spettacolo della cultura nel cuore pulsante della City:

• alla London Book Fair (Olympia Exhibition Centre), al centro dell’editoria mondiale, il Padiglione Italia accoglierà #iLP25 Media Corner, un hub dinamico e aperto al pubblico per assistere a interviste esclusive con autori, editori e protagonisti del mondo culturale. Ci saranno collegamenti in diretta con l’Italia grazie agli storici media partner radio-televisivi #iLP25.

• all’Istituto Italiano di Cultura (Belgrave Square): ogni sera, dalle ore 18:00 alle 21:30, nelle sale della prestigiosa sede istituzionale si svolgono gli incontri pubblici con gli autori best seller annunciati in cartellone, riproponendo il format che ha reso celebri le serate estive di Polignano a mare e Vieste.

“Il Libro Possibile che arriva per la prima volta a Londra in collaborazione con l’Istituto di cultura italiana è una notizia bellissima", commenta Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, "La Regione è al fianco di Rosella Santoro e di tutto il suo gruppo di lavoro per rafforzare questo Festival capace di innovare e rinnovarsi continuamente. La cultura per noi è leva di crescita e sviluppo: in questi anni il Libro Possibile ha saputo coinvolgere un pubblico ampissimo, ha avvicinato i più giovani alla lettura, è stato un fattore di attrattività turistica e soprattutto ci ha dato la possibilità di riflettere, attraverso i libri e i suoi autori, sui grandi temi del presente. Quella di oggi segna una nuova, importante tappa di questa storia bellissima che dalla Puglia si apre al mondo”-

"Questa partnership - sottolinea Francesco Bongarrà, direttore Istituto di Cultura Italiana a Londra -consente all'Istituto Italiano di Cultura di Londra, avamposto della cultura italiana in Inghilterra, di farsi ponte tra Londra ed uno dei festival letterari più vibranti del nostro Paese. Un ponte che si apre in contemporanea con la fiera del libro più importante d'Europa dopo la Buchmesse di Francoforte, e che apre al festival Il Libro Possibile le porte di un panorama culturale estremamente innovativo quanto mai curioso e sfidante".

"Quando abbiamo immaginato Il Libro Possibile - precisa Rossella Santoro direttrice artistica de 'Il Libro Possibile' - volevamo creare un luogo in cui autori di ogni estrazione potessero incontrarsi, dialogare e cercare nuove prospettive. Quel luogo lo abbiamo fatto nascere a Polignano a Mare, crescere a Vieste e oggi approdiamo a Londra. Non è solo una nuova, strepitosa tappa internazionale, ma la conferma che Il Libro Possibile è un modello culturale vivo, capace di adattarsi e crescere ovunque ci sia desiderio di confronto e scoperta. Londra, con il suo battito cosmopolita, è il posto giusto per scrivere un nuovo capitolo".

"Questo potrà avvenire grazie alla prestigiosa collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Londra e al supporto dei nostri partner istituzionali e media, che rendono tridimensionale quel luogo immaginato quasi 25 anni fa: negli incontri live, nel racconto in diretta TV e online. Alla London Book Fair e nelle serate all'Istituto Italiano di Cultura porteremo la voce della grande editoria italiana e il fermento culturale pugliese, dando vita a qualcosa di nuovo e possibile''.

"Con la tappa londinese, Il Libro Possibile si conferma un modello culturale senza confini capace di unire letteratura, territori e visioni globali, dal Mediterraneo fin Oltremanica. ‘A Londra - assicura e conclude Rosella Santoro - porteremo la voce della grande editoria italiana e il fermento culturale pugliese, dando vita a qualcosa di nuovo e possibile’’.

PROGRAMMA UFFICIALE #iLP_Londra

* 11 marzo, ore 18.00 - Istituto Italiano di Cultura Londra

DIEGO DE SILVA - Inconfondibile nell’intreccio tra ironia e malinconia, lo scrittore e sceneggiatore napoletano è tra le voci più brillanti della narrativa italiana contemporanea. Creatore dell’iconico avvocato Vincenzo Malinconico, protagonista di romanzi di successo e di una celebre serie TV, torna con I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi), un racconto sulla fine dell’amore che dosa con sapienza sarcasmo e struggimento.

TOMMASO EBHARDT - direttore di Bloomberg per il Sud Europa, presenta Prada, una storia di famiglia (Sperling & Kupfer), un viaggio nella storia e nelle strategie che hanno trasformato un negozio di pelletteria in un impero globale del lusso. Dall’incontro tra Miuccia Prada e Patrizio Bertelli alla visione imprenditoriale che ha rivoluzionato la moda, Ebhardt svela i retroscena di un’icona italiana.

OLIVIA LAING - Scrittrice e critica letteraria inglese, firma per The Guardian, New Statesman e Frieze. Presenta Il giardino contro il tempo (Il Saggiatore), un libro che intreccia natura, letteratura e rinascita personale. Dalla cura di un giardino abbandonato nel Suffolk a riflessioni su Milton, John Clare e William Morris, l’autrice esplora il potere trasformativo del giardinaggio.

* 12 marzo, ore 18.30 - Istituto Italiano di Cultura Londra

SIMONETTA AGNELLO HORNBY - Scrittrice e avvocata di fama internazionale, Simonetta Agnello Hornby ha conquistato il pubblico con romanzi che intrecciano memoria, tradizione e analisi sociale, a partire dal grande successo de La mennulara. Con Era un bravo ragazzo (Mondadori), racconta una mafia silenziosa che non spara ma governa l’economia, in una storia di ambizioni, compromessi e desiderio di riscatto nella Sicilia degli anni Ottanta.

CARLO COTTARELLI - Tra i più autorevoli economisti italiani, Carlo Cottarelli ha ricoperto ruoli di primo piano presso il Fondo Monetario Internazionale e ha diretto l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Con Chimere (Feltrinelli), analizza sette grandi visioni riformist - dalle criptovalute alla globalizzazion -mostrando come il confine tra sogno e utopia possa portare a risultati inaspettati o fallimenti.

BARBARA GALLAVOTTI - Scrittrice, divulgatrice scientifica e autrice storica di programmi come Superquark e Ulisse, Barbara Gallavotti ha dedicato la sua carriera alla costruzione di una "cittadinanza scientifica", rendendo accessibili temi complessi al grande pubblico. Con Il futuro è già qui (Mondadori), affronta una delle sfide più decisive del nostro tempo: il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella società e nella vita quotidiana.

MICHELE MASNERI - Giornalista e autore dallo sguardo affilato e ironico, ha raccontato con sagacia le élite globali, dalla Silicon Valley all’aristocrazia italiana. Con Paradiso (Adelphi), firma un viaggio surreale nel cuore decadente della mondanità romana, tra ville sgarrupate, vecchi freak e un protagonista che si perde tra realtà e finzione.

* 13 marzo, ore 18.30 - Istituto Italiano di Cultura Londra

PHILIP BALL - Scienziato e divulgatore di fama internazionale, Philip Ball ha trascorso anni tra le pagine di Nature, esplorando i confini tra fisica, chimica e creatività. Con L’istinto musicale (Dedalo), svela i meccanismi nascosti dietro la nostra percezione della musica, intrecciando psicologia, filosofia, matematica e neurologia. Un viaggio affascinante tra Bach e Jimi Hendrix, dal jazz alle filastrocche, per comprendere perché la musica è così essenziale alla nostra esistenza.

JONATHAN COE - Tra i più grandi narratori britannici contemporanei, Jonathan Coe racconta con maestria le contraddizioni della società inglese con un mix irresistibile di ironia e critica sociale. Vincitore del Costa Book Award, del Prix Médicis e dell’European Book Prize, ha saputo trasformare la Brexit, il declino della Britishness e le tensioni politiche in romanzi affilati e coinvolgenti. Con La prova della mia innocenza (Feltrinelli), firma un giallo che mescola vicende personali e attualità, intrecciando le ambizioni letterarie della protagonista con un'indagine su un misterioso think tank che vuole spostare la politica britannica sempre più a destra. Un romanzo che fonde realtà e finzione con lo stile brillante e arguto che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

MAURIZIO DE GIOVANNI - Creatore di alcuni tra i personaggi più amati della narrativa italiana - dal Commissario Ricciardi ai Bastardi di Pizzofalcone, fino a Mina Settembre – Maurizio de Giovanni ha saputo trasformare Napoli in un palcoscenico di storie intrise di mistero, passione e contraddizioni. I suoi romanzi hanno ispirato serie TV di successo, portando il noir mediterraneo al grande pubblico. Con L’antico amore (Mondadori), racconta tre storie intrecciate, legate da un’unica ossessione sentimentale che attraversa epoche e destini. Un romanzo che esplora l’amore nelle sue forme più struggenti, tra desiderio, illusione e ineluttabilità.





BREVE STORIA DEL LIBRO POSSIBILE - Si prepara a festeggiare un quarto di secolo nel 2026, Il Libro Possibile è oggi uno dei festival letterari più rilevanti nel panorama culturale italiano. Nato nel 2002 su iniziativa dell’Associazione Culturale Artes, con la direzione artistica di Rosella Santoro, il festival ha l’obiettivo di portare la cultura nelle piazze, rendendola accessibile a tutti e promuovendo la lettura come bene comune.

L’evento si svolge tradizionalmente a Polignano a Mare, affascinante borgo pugliese arroccato sull’Adriatico. Dal 2021 ha ampliato il suo raggio d’azione con una seconda sede a Vieste, estendendo la sua presenza lungo la costa pugliese. Durante le serate del festival, le piazze principali delle città ospitano incontri con autorevoli esponenti della cultura nazionale e internazionale, offrendo al pubblico un’ampia gamma di temi per stimolare un confronto vivo e partecipato.

Da sempre, Il Libro Possibile ha una vocazione internazionale, consolidata negli anni con la presenza di autori di premi Nobel e Pulitzer come Wole Soyinka, Richard Powers, Patrick McGrath, Richard Mason, Jeffery Deaver, Jonathan Coe, Andrew Sean Greer, David Leavitt, David Quammen, Lawrence Wright, Javier Cercas, Anabel Hernández, Richard Osman, Abir Mukherjee, Donald Sassoon, Kristinn Hrafnsson e Fernando Aramburu.

Nel 2023 ha introdotto a Vieste una serata di talk interamente in lingua inglese, iLP23special, pensata per coinvolgere anche i numerosi turisti stranieri che affollano la costa garganica. L’edizione 2024, la XXIII, si è svolta dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste, con il tema "Where is the love?", ispirato al celebre brano dei Black Eyed Peas. Un filo conduttore che ha acceso il dibattito su questioni cruciali come guerre, razzismo e disuguaglianze.

Oltre all’evento estivo, Il Libro Possibile organizza anche il Winter, una rassegna culturale che si svolge da settembre a maggio in diverse località pugliesi, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado per mantenere vivo il dialogo culturale con gli studenti per tutto l’anno.

Nel corso del tempo, il festival ha guadagnato crescente attenzione da parte di intellettuali, giornalisti e pubblico, diventando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. La maggior parte degli eventi è a ingresso libero, con alcune presentazioni che prevedono un contributo simbolico destinato in beneficenza.

Rosella Santoro, direttrice artistica storica del festival, ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno nella promozione della cultura e della giustizia sociale. Nel 2022 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Uno dei grandi punti di forza de Il Libro Possibile è la sua ampia visibilità mediatica, grazie a una solida partnership con Sky TG24 e le principali reti locali pugliesi. Le dirette televisive degli incontri, trasmesse in fascia access prime time (dalle 20:00 alle 22:30 circa), rappresentano un elemento distintivo nel panorama italiano, amplificando l’offerta culturale del festival e raggiungendo un pubblico sempre più vasto.

Info: libropossibile.com

