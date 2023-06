Il Premio Novella 2000 Virgo Award Tv Il grave lutto che ha colpito stamattina il mondo della televisione, dell’impren-ditoria e della politica italiana - la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, spentosi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni - rende necessario, in segno di doveroso rispetto, lo spostamento in data da desti-narsi del NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD, inizialmente previsto presso Villa Renoir di Legnano (MI) nella serata di Mercoledì 14 Giugno.

La Star’s Management e Paolo Chiparo e Fabio Scarpati, insieme direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il conduttore Beppe Convertini, il fondo Svizzero Virgo e a Paolo Renis Villa Renoir comunicano che il Premio NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD e il party a Villa Renoir saranno rimandati a data da destinarsi, per rispetto e vicinanza alla famiglia e agli affetti più cari, per la perdita di Silvio Berlusconi, avvenuta oggi, 12 Giugno, con il dolore di tutti. La TV Italiana, il mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria non possono festeggiare in un giorno cupo come questo.

«La serata in cui dovevano essere consegnati i riconoscimenti ai protagonisti della televisione italiana verrà rimandata in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un uomo che al mondo della televisione ha dato tanto, creando numerosissimi posti di lavoro e professionalità riconosciute in tutto il mondo dello spettacolo grazie alla sua creatività e al suo talento imprenditoriale».

Lo comunica Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. ”È con grande rammarico abbiamo preso una decisione comune con il diret-tore di Novella2000 Roberto Alessi, Virgo Fund e Beppe Convertini pertanto comunico che, a seguito della morte di Silvio Berlusconi, il premio Novel-la2000 Virgo Tv Award è stato rimandato a data da destinarsi. È stato un grande presidente, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e di te-levisione un grande politico. Ci mancherà” L’organizzatore Paolo Chiparo.

Il prestigioso evento dedicato alle trasmissioni e ai personaggi più amati dagli italiani, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dall’agenzia milanese Star’s Management, si unisce al sentimento di cordoglio di milioni di italiani, stringendosi alla famiglia Berlusconi in questo momento di dolore. Celebrando alcune fra le personalità più rappresentative del piccolo schermo che allie-tano, informano e intrattengono ogni giorno schiere di telespettatori, la decisione di rinviare il NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD è stata presa imme-diatamente, pochi istanti dopo aver appreso la ferale notizia. Nel rispetto di una delle figure che hanno radicalmente trasformato il panorama televisivo italiano da quel lontano 1976, quando Berlusconi rilevò Telemilano, trasformatasi due anni dopo in Canale 5.

Il NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD annovera ogni anno una pluralità di amatissimi volti della televisione e tante celebrities. I vincitori delle molteplici categorie vengono votati, dai lettori e della redazione dello storico settimana-le Novella 2000. I premi che vengono consegnati alle personalità della tv, del-la musica e dello showbiz, comprendono anche alcuni riconoscimenti a im-prenditori simbolo del nostro Made in Italy, che continua a rappresentare un’eccellenza nel mondo. Tanti i programmi premiati, da Domenica in a Verissimo, da Ballando con le stelle a Lol, a Striscia La Notizia, a Linea Verde, ai Telegiornali e Talk Show che riuniscono attorno al nuovo focolare domestico milioni di italiani. Sono inoltre previsti alcuni Premi Speciali, come quelli alla Memoria di Gina Lollobrigida e Maurizio Costanzo che ci hanno lasciato quest’anno e altri alla Carriera di chi ha contribuito a scrivere pagine importanti nella storia dello spettacolo come Gianni Morandi, Eleonora Giorgi, Remo Girone o i Cugini di Campagna. Il NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD nell’edizione 2023 verrà condotto dal notissimo volto Rai Beppe Convertini, da alcuni anni al timone - con grandissimo successo - della trasmissione Rai 1 Linea Verde.

Con lui sul palco il Di-rettore di Novella 2000, Roberto Alessi, dal 2014 alla guida della storica e iconica testata giornalistica. Durante la serata, un momento conviviale di gala vedrà la partecipazione dei vincitori e di numerosi conduttori, cantanti, attori, giornalisti, opinionisti che ogni giorno, arricchiscono i palinsesti delle principali reti televisive italiane: presenze discrete ed amicali nelle case di tutti gli italiani, diventati parte integrante del vivere quotidiano di molti. Gli stessi che il settimanale Novella 2000, da sempre, racconta con passione al suo vasto e fedele lettorato, riproponendoli, con dovizia di particolari, nei prossimi numeri del magazine. Tra gli sponsor del NOVELLA 2000 VIRGO TV AWARD che si uniscono alle condoglianze le Villa Renoir, Eau De Milan, Onova Green Mobility, Paolorossi Please, Vogue Jet, Saris, Interface Gobe Italia.