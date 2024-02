Il successo online secondo Nicola Napolitano

L’e-commerce è il business dei nostri tempi e riuscire in questa arte è una fattore che può realmente fare la differenza, soprattutto, quella tra il semplice fatto di possedere un e-commerce e quella di averne uno di successo. A questo proposito sono nate figure di riferimento, che affiancano gli aspiranti imprenditori in esperti del commercio online, come Nicola Napolitano.

Il business online è ricco di insidie e il web, ricco di pseudo guru in grado di risolvere qualsiasi problema. In realtà, l’e-commerce è fatto di piccoli passi, che portano a grandi risultati con perseveranza e impegno.

"Non cadere nella trappola dei presunti 'maghi dell’e-commerce' che promettono formule miracolose. Come qualsiasi business offline, il business online è pieno di sfide e problemi da risolvere. Con le giuste skills e ambizione, grazie al Percorso di Affiancamento, puoi conquistare la tua fetta in un mercato sempre più competitivo."

Conosciuto come visionario digitale, Nicola Napolitano aiuta i giovani aspiranti imprenditori, attraverso un metodo innovativo, che si pone come un viaggio emozionante, proprio per chi parte da zero. Attraverso l’affiancamento, Nicola trasforma un desiderio in un’opportunità reale di dar vita a un progetto di business, attraverso metodi e tecniche, che ha imparato lui steso, partendo da una condizione di inesperienza, per diventare, nel tempo, un esperto riconosciuto.

Durante il suo percorso, Napolitano ha incontrato molte difficoltà, che come già sappiamo ci sono e sono tangibili, eppure, non si è mai tirato indietro e ha trovato il modo di affrontarle e aggirarle, per porle a suo favore. Il commercio è da sempre in transizione, ed è forse il settore più mutabile.

Per questo, una tecnica rigida che non tiene conto della strada da percorrere tenendo ben saldo il riferimento di una mappa può rivelarsi fatale.

Così, ha poi scelto di dedicarsi alla formazione, attraverso il suo Percorso di Affiancamento, una guida su misura, che tiene conto dell’identità e delle potenzialità del giovane imprenditore.

Restando con il focus centrato sulla vendita, il sistema messo a punto da Napolitano fa leva anche sulla connessione umana tra le persone, fattore primario, nella vita come nella vendita, che nell’odierna fretta di concludere l’affare tipica dei nostri tempi, spesso viene trascurata. Con il motto aziendale "Il tuo successo è la nostra priorità" Nicola è oggi un riferimento importante, per chi desidera concretamente realizzare un sogno, non attraverso il mito della semplicità e dell’immediatezza, ma attraverso studiati percorsi che vedono gli ostacoli, ne tengono conto e riescono a fare in modo di trasformarli in qualcosa che li renda inarrestabili.