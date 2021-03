"Impennata in Rete": avete letto questi numeri? C'è un'azienda italiana.....

In Rete, da mesi, va in tendenza Aviva: le bollciine colorate stanno facendo impazzire tutti. Ed è subito boom. Pensate che in pochi mesi, Aviva bollicine oppure la parola spumante colorato è salita tendenza posizionadosi al primo posto per le ricerche.

Come mai? Qual è il motivo? Come fanno le bollicine colorate, nella terra per antonomasia patria dei vini, a mettersi nella corsia di sorpasso e superare tutti? Un interrogativo a cui potrebbe essere difficile dare una risposta.

Innanzitutto, la vera ricetta vincente potrebbe essere una strategia commerciale precisa, mirata. Poi l'e-commerce, che ha praticamente posizionato questo prodotto in vetta: primo su Amazon. Mica poco.

La start up, nata all'incirca un anno fa, ha fatturato all'incirca 2 milioni di euro nel periodo terribile del 2020, più difficile di sempre con una dimiuzione netta di tutti i consumi. Aviva, invece, ha accelerto. E nel suo quartiere generale milanese si brinda. In una recente intervista i manager di Aviva hanno parlato di una previsione di fatturato di circa 7 milioni di euro per il 2021. La Rete, intanto, dà ragione a loro: se utilizzate qualsiasi sistema di monitoraggio delle parole più ricercate sul web troverete Aviva. La prova del nove? Prendete uno smarthope e provateci.