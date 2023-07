L’attore Claudio Moneta e lo storico Andrea Antonio Verardi declineranno la parola “Pellegrinaggio”

Parte il 28 luglio 2023 da Canterbury, Gran Bretagna, la prima tappa di “In cammino”, la speciale rassegna ideata e promossa da Livia Pomodoro che, in tre anni, dal 2023 al 2025, viaggerà attraverso l’Europa toccando 7 nazioni (Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le maggiori e più prestigiose Abbazie del nostro continente. Luoghi suggestivi e senza tempo dove si incontrano storia, arte e spiritualità, e da cui si è propagata la civiltà umanistica che ha contrassegnato – dagli anni più bui del Medioevo a oggi – la rinascita della cultura europea.

Non solo pellegrinaggio tradotto in chiave moderna, ma momento d’incontro e di conoscenza che, partendo dalle rovine dell’Abbazia di Sant’Agostino a Canterbury, punto di inizio della Via Francigena, giungerà nel 2025 a Roma in occasione dell’Anno Santo. In ogni Abbazia saranno organizzati, all’interno di architetture di rara bellezza, molte delle quali patrimonio Unesco, spettacoli teatrali e musicali, recital e letture con artisti di primissimo piano, ispirati da parole e temi dedicati all’idea di viaggio e di pellegrinaggio. Oltre a tavole rotonde e incontri con esperti e studiosi di chiara fama, protagonisti di buone pratiche del mondo bio.

“In cammino” ripercorrerà in ognuno dei tre anni le tre principali esperienze del viaggio: partire (2023), transitare (2024), arrivare (2025). In ogni singola tappa verrà declinata, in collaborazione con l’Istituto Treccani, una parola che farà da filo conduttore attivo per spettacoli, concerti e incontri allestiti nelle Abbazie prescelte.

A Canterbury, nella giornata del 28 luglio, dopo il saluto con le rappresentanze istituzionali e cittadine, avverrà presso le rovine dell’Abbazia di Sant’Agostino la partenza ideale di “In cammino”. A seguire, alle ore 18, al Clagett Auditorium del Canterbury Cathedral Lodge, l’attore Claudio Moneta presenterà una serie di testi estratti da opere letterarie di vari autori (tra i quali Chaucer e Mary Shelley) incentrati sulla parola “Pellegrinaggio”, insieme ad Andrea Antonio Verardi, storico e docente alla Pontificia Università Gregoriana, che ha curato la ricerca su questo tema e la sua differente declinazione nei secoli. All’incontro interverranno autorità civili ed ecclesiastiche inglesi e italiane.

“La scelta di Canterbury quale prima tappa del nostro cammino – spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma di Milano e ideatrice della rassegna – è sia storica, in quanto nel 990 Sigerico partì da qui per arrivare a Roma, tracciando così la Via Francigena, sia simbolica, dato che nel corso del nostro viaggio uniremo idealmente l’Europa, dalla Manica al Mediterraneo. Il nostro è un itinerario di fede e ragione, che racchiude in sé pace e cultura, fratellanza e speranza in un futuro migliore per l’umanità: tutti aspetti che hanno trovato da sempre, ieri come oggi, nelle Abbazie il loro punto d’incontro e di partenza”.

“E’ un’iniziativa che il Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricato di organizzare il Giubileo 2025, ha accolto con grande favore – ha dichiarato S.E.R. Monsignor Rino Fisichella. – Innanzi tutto perché il titolo ‘In cammino’ si lega direttamente al pellegrinaggio del Giubileo, poi perché percorre molti tratti della Via Francigena che, come si sa, è uno di quei cammini tradizionali che i pellegrini fin dal primo Medioevo hanno percorso”.

“Mossi per amor di fede o per spirito d’avventura – sottolinea il professor Verardi – donne e uomini, tra tarda antichità e Medioevo, con il loro peregrinare hanno ridisegnato percorsi viari, riplasmato il paesaggio e costruito reti di trasmissione culturale. Lingue, oggetti e tradizioni hanno viaggiato lungo i percorsi tracciati dal loro cammino”.

Nel triennio, tappa dopo tappa, si formerà un’orchestra coinvolgendo musicisti e studenti dei conservatori dei territori delle Abbazie. L’orchestra “In cammino” avrà come nucleo iniziale il quartetto d’archi Archimia, fino ad arrivare a Roma nel 2025 con un organico orchestrale che eseguirà una composizione originale scritta per l’occasione dal Maestro Fabio Vacchi, fra i compositori più apprezzati e premiati a livello internazionale.

