Con Bsamply le imprese fanno fronte comune in tempi di emergenza Coronavirus

Lavorare anche da lontano con l’uso di tecnologie accorciando le distanze che in questo momento separano clienti e fornitori. Soprattutto in tempi di emergenza, come l’attuale, far incontrare domanda e offerta senza spostamenti così da consentire alle imprese di non fermarsi: è questa una delle esigenze che stanno emergendo in un periodo particolarmente difficile per il Paese. Ed è così che, per venire incontro a questa necessità, Andrea Fiume, comasco classe 1982, ha scelto di mettere gratuitamente a disposizione delle aziende tessili Bsamply piattaforma che permette di digitalizzare i processi di vendita. Fondata a Los Angeles nel 2017, Bsamply è una B2B sales platform che consente di esporre le proprie collezioni online attraverso la creazione di private showroom, nonché richiedere campioni e inviare ordini. Uno strumento vitale in questo momento, in grado di mantenere attiva la produzione delle imprese del mondo del tessile.

“Sono consapevole del fatto che non poter incontrare i clienti per mostrare le collezioni rappresenti ad oggi un problema rilevante per la maggior parte degli attori del settore della moda”, spiega Andrea Fiume, ceo di Bsamply. “Ho scelto di fare la mia parte per aiutare le aziende tessili, mettendo a loro disposizione in forma totalmente gratuita il nostro sistema, già pronto e funzionante e offrendo il supporto del mio team per il caricamento immediato delle collezioni. Sono profondamente convinto che mai come in questo momento, fare fronte comune sia fondamentale per uscire da una situazione che minaccia di mettere in ginocchio il Paese. Appartengo a una famiglia che da quattro generazioni lavora nel mondo del tessile e della moda, sono tante le imprese del settore che hanno dato tanto all’Italia e a tutti noi: tendere una mano in un momento particolarmente difficile è un piccolo gesto che spero possa contribuire a superare alcune difficoltà”.

Bsamply conta al momento oltre cinquanta supplier e consente alle aziende di ricevere e inviare informazioni dai loro sistemi gestionali, scambiarsi dettagli e personalizzazioni, flussi di ordini e informazioni di produzione, spedizione e fatturazione fornendo così il quadro dei processi e annullando le distanze grazie all’interconnessione. All’interno del proprio showroom digitale, personalizzato e riservato, i buyer hanno la possibilità di visionare, campionare e fare richieste d’ordine in qualsiasi momento; possono inoltre vedere foto, prezzi, e schede prodotto. Infine, consente alle aziende di suddividere le merci in diversi magazzini: nuove collezioni, stock service e fondi di magazzino.