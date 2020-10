Deka presenta Schwarzy, il nuovo sistema per potenziare la massa muscolare

Si chiama Schwarzy il nuovo sistema non invasivo per tonificare la massa muscolare e il body shaping. Il dispositivo è frutto del costante impegno di Deka, azienda fiorentina del gruppo El.En, nella ricerca scientifico-clinica con trattamenti studiati per le esigenze della persona e delle zone da trattare. Schwarzy aiuta a stare bene con il proprio corpo, utilizzando una tecnologia rivoluzionaria chiamata Fms (Focused Magnetic Stimulation), la stimolazione magnetica ad alta intensità che è in grado di agire rassodando il muscolo e riducendo l’adiposità localizzata. Il dispositivo non è invasivo, opera su diverse aree del corpo, grazie ai manipoli che ben si adattano ad addome, glutei, braccia e gambe, provocando contrazioni muscolari indotte dal campo elettrico che, per natura, si accompagna al campo magnetico. Questa stimolazione è di tipo “sovramassimale”, ossia superiore a quella raggiungibile volontariamente dal paziente, e garantisce risultati eccellenti. Il trattamento è indolore, e non è per nulla fastidioso, poiché non vi è passaggio di corrente elettrica attraverso la pelle.

Filippo Magnini, due volte campione del mondo di nuoto, e Alberto Cova, campione del mondo e campione olimpico nei 10.000 metri piani, due grandi sportivi appartenenti a due diverse generazioni, accumunati però dalla stessa volontà di raggiungere importanti obiettivi, hanno voluto Schwarzy per mantenere e potenziare il loro tono muscolare.

Tra i primi ad utilizzare il nuovo sistema Schwarzy il professor Paolo Bonan, responsabile della Dermatologia e Dermochirurgia Laser presso la Casa di Cura Villa Donatello a Firenze, che racconta la sua esperienza nel trattare il campione olimpico Alberto Cova: “Con Cova abbiamo fatto un percorso strategico: Alberto ha deciso di affidarsi al nostro team e alla nuova tecnologia di Schwarzy fra una seduta di allenamento e l’altra. Ha più di 60 anni, corre ancora, anche la maratona, e ciò comporta la necessità di accedere ad un programma di potenziamento muscolare che serve a preparare la sua muscolatura alla fatica che dovrà affrontare durante la corsa. Anche grazie a Schwarzy, Cova ha raggiunto ottimi risultati, ottenendo un potenziamento di tutta la muscolatura degli arti inferiori, a quella dei segmenti addominale e lombare, per un maggiore controllo della postura durante la corsa”, afferma Bonan.

Alberto Cova, campione olimpico dei 10000 metri piani ai Giochi di Los Angeles 1984 è molto soddisfatto di avere utilizzato Schwarzy, e commenta: “Consiglio Schwarzy sia ad atleti che vogliono potenziare i muscoli, ma soprattutto a tutti coloro che vogliono migliorare la propria qualità di vita. Parliamo quindi di uno strumento per il proprio benessere”.

Altra testimonianza è quella di Massimo Gualerzi, medico cardiologo, Co-fondatore e direttore scientifico di The Longevity Suite, con sedi a Parma e Milano, che ha seguito Filippo Magnini nel percorso di allenamento. Egli ha dichiarato: “La nostra struttura ha come obiettivo il benessere della persona con la visione di allungarne la vita, integrando le tecnologie più avanzate del wellness e della salute. Percorsi personalizzati “custom made” per migliorare bellezza esteriore e bellezza interiore dove entrano in gioco diverse figure, dal nutrizionista allo psicologo, alle tecnologie di ultima generazione sempre più a supporto dei pazienti che richiedono trattamenti non invasivi ma efficaci. “Con Filippo Magnini –continua Gualerzi- abbiamo iniziato un percorso terminato il lockdown. Filippo si è sottoposto ad un ciclo di sedute, che ha contribuito alla sua forma e al potenziamento dei suoi muscoli. Schwarzy è sicuramente la soluzione tecnologica vincente per raggiungere importanti obiettivi”, conclude Gualerzi.

Filippo Magnini, due volte campione mondiale dei 100 stile libero commenta: “Raggiungere performance migliori affidandosi alla tecnologia è un trend in continuo aumento. Siamo passati dai “vecchi” allenamenti fatti solo con gli attrezzi, passando poi all’elettrostimolazione, fino ad arrivare all’utilizzo dei campi magnetici. Consiglio Schwarzy perché ha programmi per trattamenti specifici. Dobbiamo cogliere le opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione, a supporto del nostro percorso di miglioramento continuo”.

“Oggi presentiamo questa importante tecnologia che permette un forte potenziamento muscolare e una remise en forme in modo completamente non invasivo”, spiega Paolo Salvadeo, ceo di Deka e direttore generale di El.En. “Schwarzy è un nuovo sistema, totalmente Made in Italy, nato per soddisfare le richieste di numerosissime persone, uomini e donne, che vogliono, con brevi sedute, potenziare i muscoli e rimodellare il proprio corpo. La nostra azienda, leader da sempre nella produzione di laser per la medicina estetica, e la chirurgia mini invasiva, si sta posizionando con forza sempre maggiore anche nel segmento corpo. Prima con una straordinaria apparecchiatura chiamata Onda Coolwaves, basata su microonde selettive, e ora con Schwarzy, che, per inciso, è assolutamente complementare ad Onda. Confermiamo così il nostro impegno nel trovare soluzioni sempre all’avanguardia per la cura ed il benessere delle persone”, conclude Salvadeo.

Schwarzy si inserisce nelle novità 2020 di Deka che ha voluto proporre un dispositivo per il potenziamento muscolare, da utilizzarsi sia da solo, che in modo sinergico con Onda, offrendo un supporto tecnologico fondamentale nel migliorare la qualità della vita delle persone.