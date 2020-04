Didattica sul web, Monini ci crede e lancia un progetto di educazione di cibo

In un momento in cui la didattica a distanza chiama all’appello le migliori energie e menti del Paese, Monini rilancia il proprio progetto di educazione alimentare, ambientale e motoria, “L’Uliveto di Mò e Nini”, un’iniziativa che avvia in collaborazione con La Fabbrica di Milano. Il progetto, a carattere nazionale, rappresenta un prezioso strumento a supporto di docenti e studenti per rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze di formazione e didattica online.

Il progetto "L’Uliveto di Mò e Nini” si rivolge agli studenti, insegnanti e alle famiglie dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, provenienti da tutta Italia. Al centro del progetto, il percorso ludico-didattico che accompagna gli studenti in modo interattivo e con un approccio digitale. La formazione avviene, infatti, sul sito https://www.moelafavoladellolio.it/ dove gli studenti possono imparare divertendosi e gli insegnanti trovare materiali di lavoro pronti all’uso. Per le classi a disposizione anche laboratori di animazione scientifica a distanza. A completare l’efficacia del percorso didattico, l’iniziativa prevede una sfida competitiva. Superando i livelli di un divertente e istruttivo gioco, ogni studente comprende il processo di produzione dell’olio evo, un prodotto di punta del Made in Italy, e contribuisce ad aumentare il punteggio della propria classe, misurato in olive virtualmente raccolte da conferire al frantoio! In palio premi in prodotti utili alla didattica. Hanno finora aderito al progetto oltre 1.800 studenti e 300 docenti di 253 scuole, presenti su tutto il territorio nazionale. Ai primi posti tra le Regioni con il maggior numero di scuole partecipanti all’iniziativa, c’è la Lombardia con 42 istituti coinvolti, seguita da Campania con 37 scuole, Lazio con 27 e Piemonte con 26 istituti aderenti.

Webinar per insegnanti Formazione professionale in primo piano con i due seminari dedicati agli insegnanti, durante i quali un esperto della filiera dell’olio evo Monini racconterà in diretta ai docenti che si occupano di educazione alimentare come si produce e quali caratteristiche nutrizionali ha il prezioso alimento che tutte le famiglie mettono in tavola, svelando anche i segreti delle tecniche di assaggio. Si parte il 28 aprile e si replica il 7 maggio alle 17.

I protagonisti “Con questo progetto, l’azienda punta a fornire un contributo efficace e tempestivo in risposta alle attuali esigenze di apprendimento di insegnanti e studenti impegnati in questi giorni nella didattica a distanza”, ha dichiarato Maria Flora Monini, direzione immagine, comunicazione e relazioni esterne. “I risultati dei progetti educativi in questi anni finora registrati, testimoniano il valore di primo piano dell’iniziativa e l’importanza di un approccio innovativo e al passo con i tempi nella didattica su temi di rilievo nazionale, quali l’educazione alimentare e ambientale”.

A sua volta, Daniele Tranchini, ad di La Fabbrica, aggiunge: “Nel contesto emergenziale attuale, la priorità di La Fabbrica è continuare a garantire supporto e offrire le migliori risorse didattiche a studenti e docenti. Per questo siamo orgogliosi di includere il progetto “L’Uliveto di Mo’ e Nini” nel nostro portale Scuola.net, ricordando l’importanza dell’educazione alimentare e ambientale per il benessere del nostro Pianeta e della nostra comunità.” Info utili L’accoglienza positiva dell’iniziativa è confermata anche dalla richiesta di adesione da parte dei docenti impegnati in questi giorni nella didattica a distanza e a cui Monini è felice di fornire il proprio aiuto. Per partecipare a “L’Uliveto di Mo’ e Nini” è sufficiente iscriversi al sito https://www.moelafavoladellolio.it/. Per partecipare alla lezione on line a cura dell’esperto Monini basta iscriversi su www.scuola.net.