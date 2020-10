LinCo crea il perfetto incontro tra consulenti e piccole e medie imprese.

E’ in aumento in Italia il numero di chi decide di intraprendere la strada del lavoro autonomo: dall’analisi della Fondazione studi consulenti del lavoro dal titolo "Il lavoro autonomo in Italia, un confronto con l'Europa", si nota come l’Italia, con più di 5 milioni di lavoratori autonomi, è il paese che incide di più in Europa con il 15,3% sul totale degli occupati in proprio.

All’alto numero di lavoratori autonomi si affianca la situazione economica delle pmi, per le quali, è sempre più difficile trovare e assumere lavoratori con competenze specifiche, verticali ed iperspecializzate.

Infatti, secondo il report Cerved sulle pmi italiane, il costo del lavoro si conferma in crescita sostenuta e le piccole imprese ne registrano un aumento del 5,6%. Il costo del lavoro che si somma al resto dei costi fissi crea per le pmi una situazione di ingessamento nelle strutture di costi che nel 2020 non è facile da gestire, in particolar modo per quelle aziende di piccole dimensioni che non possono puntare sulle economie di scala.

È in questo scenario, in costante cambiamento, che nasce LinCo, la startup fondata da Diego Tremolizzo e Davide Lecchi che, attraverso una piattaforma online, mette in contatto consulenti indipendenti di ambito manageriale, con imprese e startup.

Flessibilità organizzativa, ampia scelta e creazione di nuove opportunità I due fondatori vogliono aiutare le imprese a trovare le competenze di cui hanno bisogno, skills innovative, informatiche e digitali, ottimizzando i tempi di ricerca così da non doversi obbligatoriamente affidare al passa parola. Entro 48 ore LinCo è in grado di analizzare le richieste dei clienti e creare un perfect match con i professionisti presenti nella piattaforma, proponendo in media 4 alternative qualificate.

A differenza delle piattaforme per freelance già presenti online, LinCo seleziona per il cliente fin da subito i migliori professionisti nella categoria ricercata, senza che il cliente si ritrovi sommerso dalle applications.

Per garantire qualità e affidabilità i due founder hanno deciso di non rendere la piattaforma completamente open. I consulenti, per entrare a far parte dell’offerta di LinCo, devono rispettare precisi requisiti, avere un’esperienza nel settore di almeno 10 anni o aver intrapreso attività di consulenza già da cinque anni. Inoltre, ogni consulente è sottoposto ad un colloquio con gli esperti di LinCo.

“Noi crediamo che l’agilità organizzativa sia ormai diventata una necessità da parte delle aziende, vista la complessità e l’imprevedibilità dei cicli economici. Avere organizzazioni snelle è un fattore con il quale tutte le aziende dovrebbero già iniziare a fare i conti. Su LinCo possono trovare le competenze che necessitano per il periodo effettivo di utilizzo, è un approccio che abbiamo chiamato Just in Talent”, spiega Davide Lecchi, co founder di LinCo.

Nonostante la piattaforma digitale, per i fondatori della startup, particolare importanza è data alla figura umana. Nel panorama italiano, all’interno delle imprese non è facile trovare competenze informatiche elevate, ecco perché le persone e il contatto diretto rimangono cruciali al fine di favorire un corretto flusso di ricerca.

“Troviamo sia fondamentale accompagnare passo dopo passo i nostri clienti: oltre alla piattaforma ci siamo noi, che parliamo con il cliente, lo contattiamo così da ottimizzare le procedure di match e lo seguiamo in tutto il rapporto con i professionisti. Ciò che facciamo è non considerare i clienti come dei numeri bensì come delle persone che hanno un'esigenza la quale noi vogliamo aiutare a colmare”, sottolinea Diego Tremolizzo, co founder LinCo.

Una piattaforma online per la ricerca di consulenze manageriali LinCo si occupa di gestire tutto il flusso che va dalla richiesta di un servizio fino alla chiusura del contratto con il consulente.

Diversi sono gli ambiti di consulenza che vengono trattati dalla startup, ad oggi, circa 170 consulenti indipendenti mettono a disposizione dei clienti competenze strategiche, di marketing, finanziarie, operative e di diverse altre aree verticali.

La community di professionisti di LinCo è un’ampia fonte di risorse per tutte quelle imprese che vogliono innovarsi, ad esempio cavalcando l’onda della digitalizzazione, lanciando nuovi prodotti o implementando nuove strategie.