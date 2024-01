Intelligenza Artificiale e normativa AI ACT organizzato da PwC

PwC a scegliere di avviare il tavolo di confronto a beneficiodi imprese e legislatori, con l’evento “Intelligenza Artificiale, opportunità di sviluppo e compliance normativa”, organizzato in Torre PwC a Milano venerdì 26 gennaio 2024,alla presenza di rappresentanti della politica e dell’impresa italiana di cui Andrea Toselli Presidente e Amministratore Delegato PwC Italia, Alessandro Spada Presidente Assolombarda, Bruno Frattasi Prefetto e Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale,Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,Andrea Lensi Orlandi Legal Partner NewLaw PwC TLS Avvocati e CommercialistiAlessandro Caridi Partner e Digital Innovation Leader PwC Italia con altre istituzioni politiche e economiche.Obiettivo del ciclo di appuntamenti è la produzione di Atti del Convegno, da lasciare ineredità a imprese e legislatori per tenere traccia dell’evoluzione del dibattito e incentivare ilconfronto e favorire un’efficace applicazione della normativa.Uno dei temi più dibattuti del momento è sicuramente l’uso responsabile dell’ArtificialIntelligence (AI) e la gestione dei rischi ad essa associati. Si tratta di un confrontoacceso e, indubbiamente, il grado di sensibilità di tutti gli stakeholder aziendali sulla materiaè molto alto. Alla luce dell’accordo intercorso tra Commissione, Consiglio e ParlamentoEuropeo lo scorso dicembre, l’Europa si appresta ad approvare in via definitiva ilprimo Regolamento interamente dedicato all’AI.L’implementazione della normativa in Italia comporterà numerose sfide per le impreseitaliane, considerando le peculiarità del nostro tessuto imprenditoriale. Il livello diattenzione sul tema, unito alla crescente consapevolezza delle potenzialità e dei rischi legati aquesta nuova tecnologia stanno già imponendo al management delle aziende unaaccelerazione nell’adozione dell’AI per mantenersi competitivi da un lato e, dall’altro, unacontestuale introduzione di misure per la riduzione del rischio di danni reputazionali epatrimoniali associati ad utilizzi impropri di questa tecnologia.PwC Italia ha avviato un ciclo di incontri per favorire il dialogo tra aziende edecision maker nel corso di questi due anni che anticipano l’entrata invigore dell’AI Act. In questo percorso PwC si pone come interlocutore qualificato in gradodi supportare le imprese di tutto il territorio nazionale nell’avvio di un confronto con ilLegislatore e con il Governo, che possa agevolare la fase transitoria di attuazione e recepimento della normativa europea. Iscriviti al canale WhatsApp di Affari!