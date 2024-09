Istat: l'inflazione rallenta, +1,1% su base annua. Ma il Codacons: è una stangata

Istat, l'inflazione rallenta: ad agosto +0,2%

Nel mese di agosto, l’inflazione scende a +1,1% da +1,3% del mese precedente, soprattutto a causa dell’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici su base tendenziale (-6,1% da -4,0% di luglio), nonostante le spinte al rialzo registrate nel settore regolamentato. Nel comparto alimentare, i prezzi mostrano un rallentamento del loro ritmo di crescita, che contribuisce a frenare la dinamica del “carrello della spesa” (+0,6% da +0,7%). Un sostegno all’inflazione si deve invece all’evoluzione dei prezzi dei servizi, che risente delle tensioni nel settore del trasporto aereo. Ad agosto, l’inflazione di fondo resta stabile a +1,9%. E' il commento dell'Istat al dato dell'inflazione di agosto.

"I dati Istat, pur registrando una inflazione in discesa all'1,1%, confermano la stangata che si è abbattuta sulle vacanze degli italiani, denunciata in tempi non sospetti dal Codacons". Lo afferma l'associazione dei consumatori commentando i numeri forniti oggi dall'istituto di statistica. Un tasso di crescita dei prezzi al dettaglio dell’1,1% equivale a "un aggravio di spesa pari a +346,5 euro annui per la famiglia "tipo", +451 euro per un nucleo con due figli", secondo l'analisi del Codacons. Ma i dati Istat certificano come il comparto che registra la più forte crescita di prezzi e tariffe sia stato proprio quello legato alle vacanze estive, con una raffica di fortissimi rincari che si sono abbattuti sul comparto turistico nel mese di agosto.

Dall’analisi del Codacons dei dati Istat, emerge che i pacchetti vacanza hanno registrato un rincaro record del +37,4% su base annua, i listini di villaggi vacanza e campeggi sono cresciuti del 12,9%, gli alberghi del 4%, gli alloggi in altre strutture (b&b, case vacanza, ecc.) del 7,2%, i treni del 6,1%, pullman e bus del 2,2%. Spesa in aumento del +3,4% su anno per mangiare al ristorante. Fortissime tensioni anche per trasporto aereo e marittimo: i prezzi dei biglietti aerei salgono in un solo mese del +14% per i voli nazionali, +19,4% i voli europei, +16,8% i voli internazionali, mentre i traghetti rispetto al mese di luglio subiscono un rincaro record del 33,8%.



“I numeri dell’Istat confermano purtroppo tutti i nostri allarmi circa la stangata che ha colpito le vacanze estive degli italiani", afferma il presidente Carlo Rienzi. "Rincari del tutto ingiustificati dovuti unicamente alla ripresa del turismo nel nostro Paese e alla crescita delle presenze di visitatori stranieri, che hanno portato gli operatori del settore a ritoccare al rialzo i listini”.