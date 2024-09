La Bce taglia il costo del denaro: tassi giù dello 0,25%, sui depositi calano al 3,50%

Bce taglia tasso di 0,25 punti, sui depositi cala al 3,50%

Cala il costo del denaro. La Bce ha deciso di tagliare il tasso di 25 punti base: quello sui depositi passa da 3,75% a 3,50%, quello sui rifinanziamenti principali, per l'aggiustamento tecnico causato dal nuovo quadro operativo, scende al 3,65% dal 4,25% e per lo stesso motivo il tasso sui prestiti marginali cala a 3,90% dal 4,50%.

Confermate le stime sull'inflazione: al 2,5% nel 2024, 2,2% nel 2025

I dati recenti sull'inflazione rispecchiano sostanzialmente le attese, e le ultime proiezioni degli esperti della Bce confermano le prospettive di inflazione precedenti. Secondo gli esperti l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all'1,9% nel 2026, come nelle proiezioni di giugno. L'inflazione dovrebbe tornare ad aumentare nell'ultima parte di quest'anno, anche perche' i precedenti bruschi ribassi dei prezzi dell'energia non incideranno piu' sui tassi calcolati sui dodici mesi.

Dovrebbe poi diminuire fino a raggiungere "l'obiettivo" nella seconda meta' del prossimo anno. Per quanto riguarda l'inflazione di fondo, le proiezioni per il 2024 e il 2025 sono state riviste lievemente al rialzo, poiché i rincari dei servizi sono risultati maggiori delle aspettative. Al tempo stesso, gli esperti della Bce continuano ad attendersi un rapido calo dell'inflazione di fondo, dal 2,9% di quest'anno al 2,3% nel 2025 e al 2,0% nel 2026.

La Bce lima il Pil: +0,8% nel 2024, +1,3% nel 2025 e +1,5% nel 2026

Le proiezioni degli esperti della Bce indicano un tasso di crescita economica dello 0,8% nel 2024, dell'1,3% nel 2025 e dell'1,5% nel 2026, con una lieve revisione al ribasso rispetto alle proiezioni di giugno, principalmente per effetto del minore contributo della domanda interna nei prossimi trimestri