Borse, Piazza Affari in rialzo nel giorno della Bce. Sale Unicredit dopo il blitz su Commerzbank

Borse europee: aprono in rialzo in attesa della Bce

Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia della chiusura di Wall Street e del rimbalzo dei titoli tecnologici e in attesa della Bce. La banca centrale europea oggi dovrebbe decidere un taglio dei tassi di interesse.

A Francoforte il sale dell'1,12% a 18.527,35 punti, a Londra l'Ftse 100 avanza dell'1,34% a 8.302,40 punti, a Parigi il Cac 40 guadagna l'1,12% a 7.481,56 punti e a Madrid l'Ibex-35 l'1,05% a 11.387,05 punti. Bene anche Milano con l'Ftse Mib a +1,1%.

Borsa Milano: apre in rialzo (+1,1%), brilla Tim

Apertura in deciso rialzo a Piazza Affari con l’indice Ftse mib che segna +1,1% a quota 33.538. Occhi puntati oggi sulla riunione della Bce, nel primo pomeriggio, che arriva all'indomani dei dati sull'inflazione americana che incideranno sulla decisione in merito al taglio dei tassi d'interesse della Fed atteso per il 18 settembre. Appaiono compromesse le attese di un ampio taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Sul listino balza Tim a +2,89%. La società ha presentato nelle scorse settimane un'offerta non vincolante per quel che resta delle attività di BT in Italia, secondo quanto dicono alcune fonti spiegando che nella sua proposta Tim punta ad ottenere circa 100 milioni di euro dal venditore per rilevare gli asset.

Positivo il settore del credito con Unicredit +0,64%, Intesa +1%, Generali +0,6%, Mps +1,35%. Unicredit ha acquistato il 9% di Commerzbank, e ha contattato i vertici della banca tedesca con l'obiettivo di esplorare la possibilità di una fusione, secondo indiscrezioni. L'annuncio dell'acquisto della quota è arrivato dopo che martedì lo stato tedesco ha ceduto 53 milioni di azioni Commerzbank tramite un accelerated bookbuilding scendendo al 12%. Nelle auto Stellantis sale dell’1,42%, Iveco del 2,26%. Stellantis investirà oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti in Michigan a supporto della strategia multi-energia. Tra gli energetici in rialzo Eni +1,15% ed Enel +0,44%.