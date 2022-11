Qatar 2022, la ventiduesima edizione della più importante competizione per la squadre di calcio maschili delle federazioni sportive affiliate alla FIFA, iniziata da qualche giorno dopo una sfarzosa cerimonia, è la prima Coppa del mondo di calcio ospitata da un Paese mediorientale e, per la prima volta, nella storia dei mondiali, si disputa a novembre e dicembre, cioè nel periodo autunnale dell’emisfero boreale.

Sino al 18 Dicembre gli appassionati del pallone saranno incollati alla tv, per ammirare le squadre arrivate in Medio Oriente e nel mondo arabo. Nel Mondiali di Calcio 2022, però, c’è un’altra novità, si chiama Kick Off SPECIALE MONDIALI, alle 22,30 su Twitch (canale ilpengwin), ogni sera, già in diretta ed è il programma ideato e condotto da Pengwin, alias Kristian Pengwin, uno dei più noti tipster italiani, che ospita personaggi del calibro di Luca Toni, Zaccardo, Jeda, Vincent Candela, Trevisani , Francesco Oppini, Ivan Zazzaroni, Ana Quiles, Claudia Garcia, Sebastian Frey. Nel programma, unico come format innovativo su una piattaforma, vengono commentate le partite disputate e analizzate quelle del giorno dopo insieme ai pronostici. “Ho iniziato a 16 anni su una pagina Facebook, parlavo di calcio”-dice Pengwin-“volevo fare il giornalista sportivo, poi, però, le cose sono cambiate, ho scoperto i pronostici e il dietro le quinte delle partite e ho condiviso le previsioni sul web.

Alla fine è diventata una professione, in Italia non esisteva. Il calcio è seguitissimo in Italia, chi segue il pallone, si diletta a pronosticare gli esiti delle sfide. Io mi baso sulle analisi dell’evento per poi dare spunto sulla quota, parlo dei giocatori in campo, dello storico, della forma fisica, non mancano i dati sul match e le curiosità, dico la mia opinione su un ipotetico risultato, esattamente come fanno in tv, ma io opero così sul web”. Dopo aver iniziato quasi solo per passione, Pengwin ha accresciuto la sua popolarità, arrivando, su Telegram, ad avere un pubblico di 650.000 persone, su Instagram 774.000, su Tik Tok mezzo milione di followers e un portale con una redazione fatta di un esperto per ogni Paese del mondo.

Perché Pengwin?

“Lavoravo in un acquapark a Latina che aveva come simbolo un pinguino e mi avevano soprannominato, a 16 anni, pinguino sbancatore. A 18, poi, volevo metterci la faccia, essendo diventato maggiorenne e ho creato una nuova figura professionale, sui generis rispetto alla normalità del momento”.

Quale è la tua forza?

“Sono risultati e le persone che mi seguono; analisi, studi, partite, così facendo, ho costruito la figura dell’esperto”.

Giocando sul nome Pengwin ha creato un brand che si identifica con lui; ha collaborato anche con Fabio Caressa ed è il volto di Prime Video Sport per le partite di Champion del mercoledì sui canali social.

Ha partecipato a Tiki Taka con Piero Chiambretti, su Sportitalia analizza le partite e oggi, che ha 26 anni, scrive per il Corriere dello Sport analizzando la serie A con la rubrica che porta il nome del suo format tv, Kick Off.

Come ti definisci?

“Uno streamer, un opinionista calcistico sui generis, che dà un’opinione e anche una previsione; su Instagram racconto la mia vita, su Tik Tok analizzo le partite e i risultati, su Telegram faccio pronostici e quote, ma Kick Off, l’ultima mia creatura, resta la mia ultima passione, un format da tv, con personaggi da tv nazionale ma unico e primo programma su Twitch, con pubblico e personaggi del pallone in studio”.

Kickoff Speciale Mondiali punta a intrattenere e informare gli spettatori su quello che accade in Qatar e a offrire suggerimenti operativi per tutti coloro che guardano i Mondiali con un occhio attento alle quote dei principali bookmakers.