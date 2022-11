Korian in campo a sostegno delle donne vittime di violenza

Un impegno a 360 gradi dalle donne per le donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Korian, gruppo europeo leader nei Servizi sanitari e socio-sanitari, scende in campo con iniziative di sensibilizzazione e di sostegno alle donne vittime di violenza.

Korian, in collaborazione con l’associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, supporta alcune donne nell’ambito del progetto Fondo Autonomia, che si impegna ad accompagnare coloro che hanno subito violenza nel percorso di uscita dal maltrattamento, dando un sostegno economico per il pagamento di affitto e utenze, per corsi di formazione o per l’avvio di attività lavorative. Inoltre, il Gruppo mette a disposizione alle donne vittime di violenza due Appartamenti Protetti della Residenza Vittoria di Brescia per supportarle nel percorso di uscita dalla spirale della violenza; attraverso la Korian Academy viene offerta la possibilità di partecipare ad un corso per Operatori Socio Sanitari in Lombardia (e presto anche in altre regioni), dando poi l’opportunità alle studentesse di lavorare presso le strutture Korian sul territorio e di ricostruirsi una vita.

Inoltre, a seguito dell’accordo siglato lo scorso anno con l’associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, Korian si impegna per rendere le strutture del Gruppo luoghi di ascolto, infatti Direttori, Direttrici, Responsabili Sanitari, Coordinatori e Coordinatrici hanno intrapreso un percorso di formazione specifico per imparare ad individuare situazioni di rischio e difficoltà tra le loro collaboratrici. Un’iniziativa di grande valore considerato che oltre l’80% dei dipendenti Korian in Italia è donna, così come la maggior parte di Ospiti, Pazienti e familiari.

“Korian da sempre si impegna per prevenire la violenza, promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne con iniziative concrete” ha dichiarato Catia Piantoni, Presidente del Women’s Club Korian. “La violenza contro le donne è un fenomeno sociale importante e come Gruppo, con orgoglio e dedizione, portiamo avanti attività di sensibilizzazione e progetti a supporto delle donne vittime di maltrattamenti, insieme all’associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. Grazie a questa fondamentale collaborazione lavoriamo con le donne e per le donne e concretizziamo il secondo pilastro della nostra strategia CSR: prendersi cura di coloro che si prendono cura degli altri”.

Nel corso della giornata del 25 novembre presso le strutture Korian, verranno trasmessi e veicolati un video di sensibilizzazione realizzato da D.i.Re e una brochure informativa con gli indirizzi dei centri antiviolenza presenti sul territorio; gli Operatori Korian in servizio saranno invitati a indossare una mascherina arancione per ricordare che la protezione non è solo contro la violenza di un virus.

Da aprile 2021, inoltre, per volontà della CEO di Korian Sophie Boissard, è attivo il Women’s Club Korian, un team dedicato che in ogni Paese europeo opera con due obiettivi principali: prevenire la violenza contro le donne e puntare sull’empowerment della leadership al femminile. Il Club nasce dalla decisione di dare continuità alla sottoscrizione, da parte del Gruppo, dei 10 principi dell’ONU sull'empowerment femminile e la valorizzazione della leadership femminile, contro la violenza sulle donne.